Mahindra Car Discounts July 2023: महिंद्रा की इन 5 एसयूवी पर जुलाई में मिल रहा है 73 हजार तक का डिस्काउंट, पढ़ें कंप्लीट ऑफर

Mahindra Car Discounts देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग हो सकता है और यह स्टॉक की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है।

Mahindra Car Discounts July 2023 के तहत नकद छूट के अलावा अन्य बेनिफिट ऑफर्स को भी शामिल किया गया है।

जुलाई 2023 में कार निर्माता कंपनियों द्वारा अपनी कारों की बिक्री बढ़ाने के लिए आकर्षक डिस्काउंट और ऑफर्स को जारी किया जा रहा है जिसमें आज हम बात कर रहे हैं देश के प्रमुख वाहन निर्माताओं में से एक महिंद्रा (Mahindra) के बारे में जिसकी पूरे देश में चुनिंदा डीलरशिप द्वारा कंपनी की सिलेक्टेड एसयूवी पर 73 हजार रुपये तक का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। महिंद्रा डीलरशिप द्वारा जिन एसयूवी पर ये डिस्काउंट दिया उसमें थार 4×4, बोलेरो, बोलेरो नियो, मराज़ो और एक्सयूवी300 का नाम शामिल है। यहां जान लीजिए किस एसयूवी को खरीदने पर कितना फायदा होने वाला है। महिंद्रा डीलरशिप द्वारा दिए जा रहे इस डिस्काउंट में ध्यान देने योग्य बात है कि,जिन मॉडलों पर इस महीने कोई छूट नहीं मिलेगी उनमें थार आरडब्ल्यूडी, एक्सयूवी 700, स्कॉर्पियो एन, स्कॉर्पियो क्लासिक, एक्सयूवी 400 और बोलेरो और एक्सयूवी300 के कुछ वेरिएंट शामिल हैं। Mahindra Marazzo July 2023 Discount महिंद्रा मराजो पर जुलाई में इस महीने सबसे ज्यादा डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है जो कि 73 हजार रुपये तक है, जो इसके अलग अलग वेरिएंट पर आधारित है। मराजो बेस मॉडल M2 पर मिलने वाला डिस्काउंट 58,000 रुपये तक है। मिड स्पेक M4+ पर 36,000 रुपये तो टॉप-स्पेक M6+ पर 73,000 तक का डिस्काउंट मिल सकता है। Mahindra Bolero July 2023 Discount महिंद्रा बोलेरो कंपनी की ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग एसयूवी में से एक है जिसे जुलाई में खरीदने पर कंपनी 60 हजार रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है, जो इसके अलग अलग वेरिएंट पर अलग अलग लागू होगा। बोलेरो बी4 बेस ट्रिम को खरीदने पर कंपनी 37,000 रुपये की छूट दे रही है जबकि इसके बी6 पर 25 हजार और बी6 ऑप्शनल ट्रिम पर 60,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Mahindra XUV300 July 2023 Discount महिंद्रा एक्सयूवी300 पर जुलाई में 55 हजार रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है जो ट्रिम्स के हिसाब से अलग अलग रखा गया है। XUV300 T-GDi वेरिएंट 20,000 रुपये की छूट दी जा रही है जबकि अन्य वेरिएंट पर मिलने वाला डिस्काउंट 5 से 52 हजार रुपये के बीच है। XUV300 के डीजल वेरिएंट पर 20,000-55,000 रुपये डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। Mahindra Bolero Neo July 2023 Discount बोलेरो नियो को जुलाई में खरीदने पर इस एसयूवी पर 50,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके N4 वेरिएंट पर 22,000 तो N8 वेरिएंट पर 31,000 रुपये की छूट मिल सकती है। इसके अलावा N10 R और N10 ऑप्शनल पर 50,000 रुपये की छूट पा सकते हैं। Also Read Hyundai Exter vs Rivals Price Compare: कीमत के मामले में Tata Punch, Citroen C3 और Maruti Ignis के सामने कैसी है हुंडई एक्सटर, पढ़ें कंपेयर रिपोर्ट Mahindra Thar 4×4 July 2023 Discount इस डिस्काउंट लिस्ट में आखिरी नाम महिंद्रा थार का है जिसके पेट्रोल और डीजल मॉडल के 4×4 वेरिएंट पर सीधे 30,000 रुपये का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी की तरफ से इसके 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट पर किसी तरह का कोई ऑफर या डिस्काउंट उपलब्ध नहीं है। Also Read 2023 Kia Seltos facelift की प्रायोरिटी डिलीवरी के लिए जनरेट करना चाहते हैं K-code ? तो यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप कंप्लीट प्रोसेस Jansatta Expert Advice महिंद्रा एसयूवी पर मिलने वाला डिस्काउंट अलग अलग शहरों में अलग अलग होने के साथ साथ स्टॉक की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। इसलिए डिस्काउंट के साथ किसी एसयूवी को खरीदने से पहले कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या अपने नजदीकी महिंद्रा डीलरशिप पर जाकर इस डिस्काउंट की पूरी जानकारी जरूर लें।

