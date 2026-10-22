Mahindra Bolero Bold Edition 2026: महिंद्रा ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी बोलेरो को नए स्टाइल और अपडेट के साथ लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने 2026 Bolero Bold Edition में ब्रॉन्ज कलर के एक्सेंट, नए अलॉय व्हील और बदले हुए इंटीरियर को दिया है, जो इसका मुख्य आकर्षण है। इस एडिशन में रियर-व्यू कैमरा जैसे उपयोगी फीचर को भी शामिल किया गया है। हालांकि, यह पूरी तरह नया मॉडल नहीं है, बल्कि मौजूदा बोलेरो के लिए तैयार किया गया एक्सेसरी पैकेज है। इसका इंजन और ट्रांसमिशन पहले जैसा ही रखा गया है।

महिंद्रा ने फिलहाल बोल्ड एडिशन पैकेज की अलग कीमत घोषित नहीं की है। ऐसे में इसे खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को एक्सेसरी पैकेज की लागत और उपलब्धता के लिए अधिकृत डीलरशिप से संपर्क करना होगा।

Mahindra Bolero Bold Edition में क्या नया है?

नई बोलेरो बोल्ड एडिशन का सबसे बड़ा बदलाव इसके बाहरी लुक में मिलता है। एसयूवी की पहचान रहे बॉक्सी डिजाइन को बरकरार रखते हुए इसमें ब्रॉन्ज फिनिश वाले कई एलिमेंट जोड़े गए हैं। इससे गाड़ी को स्टैंडर्ड मॉडल से अलग लुक मिलता है।

इस एडिशन में मिलने वाले प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:

फ्रंट ग्रिल पर ब्रॉन्ज इंसर्ट्स

फ्रंट बंपर और फॉग लैंप के आसपास ब्रॉन्ज फिनिश

ब्रॉन्ज टच वाले रूफ रेल्स

ब्रॉन्ज फिनिश वाले 15-इंच अलॉय व्हील

ORVM यानी बाहरी रियर-व्यू मिरर पर ब्रॉन्ज एप्लिक

ब्लैक और ब्रॉन्ज कलर वाली साइड क्लैडिंग

Bold Edition की खास बैजिंग

इन बदलावों का मकसद बोलेरो के पुराने और पहचाने जाने वाले डिजाइन को नया अंदाज देना है। हालांकि, ये मुख्य रूप से कॉस्मेटिक अपडेट हैं और गाड़ी की बनावट में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।

केबिन में भी मिला नया टच

बोलेरो बोल्ड एडिशन में बाहरी बदलावों के साथ केबिन को भी नया रूप दिया गया है। इसमें ब्लैक और ब्रॉन्ज थीम वाली लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है। इसके अलावा डिजाइनर फ्लोर मैट्स भी पैकेज का हिस्सा हैं।

इस एडिशन में रियर-व्यू कैमरा दिया गया है, जो रिवर्स करते समय पीछे का दृश्य देखने में मदद करता है। कैमरे में रंगीन गाइडलाइंस मिलने से पार्किंग के दौरान वाहन की दिशा और पीछे की दूरी का अंदाजा लगाने में सुविधा हो सकती है।

Mahindra Bolero के बाकी फीचर्स कैसे हैं?

बोलेरो का केबिन ज्यादा सजावटी होने के बजाय व्यावहारिक इस्तेमाल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और चार-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। फीचर्स में मैनुअल AC, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और पावर विंडो शामिल हैं।

सुरक्षा के लिए स्टैंडर्ड बोलेरो में डुअल एयरबैग, एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर और सीटबेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। बोल्ड एडिशन पैकेज में शामिल रियर-व्यू कैमरा पार्किंग को अधिक सुविधाजनक बनाने वाला अतिरिक्त फीचर है।

इंजन में कोई बदलाव नहीं

महिंद्रा ने बोलेरो बोल्ड एडिशन में इंजन या गियरबॉक्स को अपग्रेड नहीं किया है। इसमें पहले की तरह 1.5-लीटर, तीन-सिलेंडर mHawk डीजल इंजन मिलता है। यह करीब 76 PS की पावर और 210 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है और पावर पिछले पहियों तक पहुंचती है।

Mahindra Bolero Bold Edition की कीमत कितनी है?

कंपनी ने अभी तक बोल्ड एडिशन एक्सेसरी पैकेज की अलग कीमत का खुलासा नहीं किया है। स्टैंडर्ड महिंद्रा बोलेरो की एक्स-शोरूम कीमतें अलग-अलग वेरिएंट के अनुसार हैं:

वेरिएंट एक्स-शोरूम कीमत B4 8.57 लाख B6 9.37 लाख B6 (O) 9.69 लाख B8 9.99 लाख

ये स्टैंडर्ड बोलेरो की कीमतें हैं, Bold Edition एक्सेसरी पैकेज की कीमत नहीं। पैकेज जुड़ने के बाद ग्राहक को कितना अतिरिक्त भुगतान करना होगा, यह डीलरशिप से पता करना होगा।