Mahindra Armado: इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को मिला मेड इन इंडिया महिंद्रा अर्माडो, जानें इसकी खासियतों की पूरी डिटेल

Mahindra Armado Armored Light Specialist Vehicle (ALSV) भारत का पहला स्वदेसी वाहन है जिसका डिजाइन और निर्माण देश में ही किया गया है।

Mahindra Armado में कंपनी ने इंजन लगाया है जो महिंद्रा की किसी भी एसयूवी में नहीं दिया गया है।

Mahindra and mahindra ने ही हाल ही में इंडियन आर्म्स फोर्सेज को युद्धक वाहन आर्माडो आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल (ALSV) की डिलीवरी शुरू कर दी है। महिंद्रा अर्माडो (Mahindra Armado) देश का पहला स्वदेशी युद्धक वाहन है जिसे डिजाइन और डेवलप भारत में ही किया गया है। यह व्हीकल न सिर्फ भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत बढ़ाने वाला है बल्कि डिफेंस सेक्टर में भारत को मजबूती देने वाला भी है। महिंद्रा अर्माडो (Mahindra Armado) के बारे में महिंद्रा का कहना है कि Armado को एक मॉड्यूलर वाहन के रूप में डिज़ाइन किया गया है जिसे न केवल विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन के लिए कॉन्फ़िगर या अपग्रेड किया जा सकता है बल्कि इसका रखरखाव भी काफी आसान है। Mahindra Armado एक ALSV है जिसके मॉडल को STANAG लेवल I बैलिस्टिक के अनुसार सुरक्षित मोबिलिटी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसके ऊपर, Mahindra Armado ALSV को STANAG लेवल II बैलिस्टिक सुरक्षा में भी अपग्रेड किया जा सकता है। 1 हजार किलोग्राम गोले बारूद के साथ 8 पैसेंजर ले जा सकता है Mahindra Armado Mahindra Armado को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो 8 यात्रियों तक को लेकर चल सकता है। इसके अलावा ALSV को हथियार और गोला-बारूद रखने के लिए पर्याप्त स्टोरेज स्पेस के साथ भी डिज़ाइन किया गया है। गोला-बारूद की बात करें तो Mahindra Armado की रेटेड पेलोड क्षमता 1,000 किलोग्राम है। Mahindra Armado में मिलता है दमदार टर्बोचार्ज्ड इंजन स्पेसिफिकेशन के अनुसार, Mahindra Armado सड़क पर Mahindra के किसी भी वाहन की तुलना में पूरी तरह से अलग इंजन वाला वाहन है। इसमें 6 सिलेंडर वाला 3.2-लीटर का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन लगाया गया है जो 3,600rpm पर 213 bhp की पावर और 2,000rpm पर 500 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 4 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। Mahindra Armado में लगाए गए इस टर्बोचार्ज्ड इंजन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे विभिन्न प्रकार के नाटो फ्यूल (NATO) पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। Also Read Hyundai Exter vs Maruti Suzuki Fronx Compare: डिजाइन से लेकर फीचर्स तक कौन सी एसयूवी बन सकती है लोगों की पसंद, पढ़ें कंपेयर रिपोर्ट Mahindra Armado है एक दमदार ऑफ रोडर महिंद्रा अर्माडो की दूसरी दिलचस्प बातों में दोनों एक्सल पर चारों ओर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन और डिफरेंशियल लॉक शामिल हैं। इसके अलावा Mahindra Armado सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम और एयर फिल्ट्रेशन यूनिट से भी लैस है। उबड़-खाबड़ इलाकों में अपनी परफॉर्मेंस को और बढ़ाने के लिए, Mahindra Armado ALSV को सेल्फ रिकवरी विंच का फीचर भी दिया गया है। Also Read Maruti Celerio LXI Finance Plan: 1 लाख की डाउन पेमेंट पर कितनी बनेगी मारुति सेलेरियो की मंथली ईएमआई, जानें यहां कंप्लीट फाइनेंस प्लान Mahindra Armado की रफ्तार है शानदार Mahindra का दावा है कि Armado ALSV की टॉप स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है इसके अलावा यह महज 12 सेकंड में एक ठहराव से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर सकती है।

