Land Rover Defender 110 Price in India: लग्जरी ऑफ-रोड SUV खरीदने का सपना देख रहे ग्राहकों के लिए लैंड रोवर डिफेंडर 110 (Land Rover Defender 110) अब पहले के मुकाबले काफी सस्ती हो गई है। जगुआर लैंड रोवर (JLR) ने भारत में डिफेंडर 110 की लोकल असेंबली शुरू कर दी है, जिसका सबसे बड़ा असर इसकी इसकी कीमत पर पड़ा है।

कंपनी ने कुछ वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत में अधिकतम 34 लाख रुपये तक की कटौती की है, जिसके बाद अब इसका 2.0-लीटर पेट्रोल मॉडल 99 लाख रुपये से शुरू होता है, जबकि 3.0-लीटर पेट्रोल और डीजल मॉडल की कीमत 1.18 करोड़ रुपये रखी गई है।

पहले डिफेंडर 110 को पूरी तरह तैयार गाड़ी के रूप में विदेश से भारत लाया जाता था लेकिन अब इसे भारत में सीकेडी यानी Completely Knocked Down किट के जरिए असेंबल किया जा रहा है। इससे आयात से जुड़ी लागत कम करने में मदद मिलती है और कंपनी ग्राहकों को कम कीमत पर SUV उपलब्ध करा सकती है।

Land Rover Defender 110 की नई कीमतें

लोकल असेंबली के बाद डिफेंडर 10 के एक्स-डायनामिक एचएसई वेरिएंट की कीमतों में बड़ा बदलाव हुआ है। पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्पों के साथ इसकी कीमत अब इस प्रकार है:

वेरिएंट पुरानी एक्स-शोरूम कीमत नई एक्स-शोरूम कीमत कीमत में कटौती Defender 110 2.0L पेट्रोल X-Dynamic HSE 1.13 करोड़ 99 लाख 14 लाख Defender 110 3.0L पेट्रोल X-Dynamic HSE 1.52 करोड़ 1.18 करोड़ 34 लाख Defender 110 3.0L डीजल X-Dynamic HSE 1.52 करोड़ 1.18 करोड़ 34 लाख

इन कीमतों के मुताबिक, सबसे ज्यादा कटौती 3.0-लीटर पेट्रोल और डीजल मॉडल में हुई है। वहीं, 2.0-लीटर पेट्रोल वेरिएंट की कीमत में 14 लाख रुपये की कमी आई है।

भारत में असेंबली से क्यों सस्ती हुई डिफेंडर?

अब तक भारत में बिकने वाली डिफेंडर 110 पूरी तरह बनी हुई गाड़ी के तौर पर आयात की जाती थी। ऐसे वाहनों पर आयात से संबंधित शुल्क और लागत का असर अंतिम कीमत पर पड़ता है। सीकेडी रूट में वाहन के प्रमुख हिस्सों को किट के रूप में लाकर भारत में असेंबल किया जाता है।

लोकल असेंबली से लागत घटाने की गुंजाइश मिलती है। इसी का लाभ कंपनी ने डिफेंडर 110 की नई कीमतों में दिया है। कंपनी पहले भी भारत में चुनिंदा रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट मॉडल असेंबल कर चुकी है, जिसके बाद डिफेंडर 110 भी स्थानीय असेंबली वाले मॉडलों में शामिल हो गई है।

इंजन और पावर में क्या मिलेगा?

भारत में स्थानीय रूप से असेंबल की जा रही डिफेंडर 110 में तीन इंजन विकल्प उपलब्ध हैं। इनमें एक 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और दो 3.0-लीटर इंजन विकल्प शामिल हैं।

इंजन विकल्प अधिकतम पावर अधिकतम टॉर्क 2.0-लीटर पेट्रोल 296 bhp 400 Nm 3.0-लीटर पेट्रोल 394 bhp 550 Nm 3.0-लीटर डीजल 346 bhp 700 Nm

तीनों इंजन विकल्पों में 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। पेट्रोल इंजन उन ग्राहकों के लिए है जो दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं, जबकि डीजल विकल्प ज्यादा टॉर्क के साथ लंबी दूरी और ऑफ-रोड ड्राइविंग में उपयोगी हो सकता है।

क्या अब खरीदना ज्यादा फायदेमंद होगा?

डिफेंडर 110 की कीमत में 14 लाख से 34 लाख रुपये तक की कमी इसे पहले के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती है। हालांकि, यह अब भी एक प्रीमियम लग्जरी एसयूवी है और इसकी ऑन-रोड कीमत शहर, बीमा तथा अन्य शुल्कों के आधार पर बढ़ेगी।

जो ग्राहक डिफेंडर खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें बुकिंग से पहले डीलरशिप पर नई कीमत, उपलब्ध इंजन विकल्प, डिलीवरी अवधि और वेरिएंट में शामिल फीचर्स की पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए।