KTM 200 Duke 2026 Launch: केटीएम ने भारत में अपनी लोकप्रिय स्ट्रीटफाइटर बाइक 200 ड्यूक का अपडेटेड मॉडल लॉन्च कर दिया है। नई बाइक को 2,07,140 रुपये एक्स शोरूम कीमत (दिल्ली) के साथ मार्केट में उतारा जा रहा है। कंपनी ने इस बाइक को अपडेट करते हुए नए फीचर्स को जोड़ा है, जिसमें बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, स्ट्रीट और रेन राइड मोड मिलते हैं। इसके अलावा, धीमे ट्रैफिक में राइडर की थकान कम करने के लिए क्रोल असिस्ट फीचर भी दिया गया है।

इन बदलावों के साथ केटीएम ने 200 ड्यूक को अपनी बड़ी ड्यूक बाइक्स में मिलने वाली तकनीक के और करीब लाने की कोशिश की है। बाइक का 199.5cc इंजन पहले जैसा ही है, इसलिए इस अपडेट का मुख्य फोकस नई इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं और राइडिंग अनुभव पर है।

KTM 200 Duke की कीमत कितनी है?

अपडेटेड केटीएम 200 ड्यूक की कीमत 2,07,140 रुपये एक्स-शोरूम दिल्ली है। कंपनी के मुताबिक, नए फीचर्स जुड़ने के बावजूद इसकी कीमत में पिछले मॉडल के मुकाबले 1,552 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

विवरण जानकारी बाइक KTM 200 Duke नई कीमत 2,07,140 कीमत का आधार एक्स-शोरूम दिल्ली इंजन 199.5cc, सिंगल-सिलेंडर अधिकतम पावर 25 PS अधिकतम टॉर्क 19.3 Nm गियरबॉक्स 6-स्पीड नए फीचर्स क्विकशिफ्टर, ट्रेक्शन कंट्रोल, राइड मोड, राइड बाय वायर, क्रोल असिस्ट नए कलर ऑप्शन लिक्विड कार्बन और स्लेट ग्रे

क्लच दबाए बिना बदल सकेंगे गियर

नई केटीएम 200 ड्यूक का सबसे बड़ा आकर्षण बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर है। इसकी मदद से राइडर गियर ऊपर और नीचे करते समय सामान्य गियर शिफ्टिंग की तरह क्लच का इस्तेमाल किए बिना गियर बदल सकता है। यह फीचर खास तौर पर स्पोर्टी राइडिंग और तेजी से गियर बदलने के दौरान उपयोगी हो सकता है।

Traction Control और Ride-by-Wire भी मिला

केटीएम ने नई 200 ड्यूक में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल यानी राइड-बाय-वायर सिस्टम दिया है। इसमें थ्रॉटल इनपुट को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नियंत्रित किया जाता है। इसी तकनीक के साथ बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल और राइड मोड की सुविधा भी दी गई है।

Street और Rain मोड का विकल्प

अपडेटेड केटीएम 200 ड्यूक में दो राइड मोड मिलते हैं स्ट्रीट और रेन, जिन्हें राइडर सड़क और मौसम की स्थिति के अनुसार चुन सकता है। रेन मोड कम ग्रिप वाली परिस्थितियों में ज्यादा नियंत्रित राइडिंग के लिए उपयोगी हो सकता है, जबकि स्ट्रीट मोड सामान्य सड़क पर इस्तेमाल के लिए है।

ट्रैफिक में मदद करेगा Crawl Assist

नई 200 ड्यूक में क्रोल असिस्ट भी शामिल किया गया है। इसका मकसद धीमी रफ्तार और बार-बार रुकने-चलने वाले ट्रैफिक में राइडर की थकान कम करने में मदद करना है। शहर में रोज बाइक चलाने वाले लोगों के लिए यह एक उपयोगी सुविधा हो सकती है।

दो नए रंगों में आई KTM 200 Duke

कंपनी ने अपडेटेड बाइक के साथ दो नए रंग भी पेश किए हैं:

Liquid Carbon: ऑल-ब्लैक फिनिश वाला नया रंग।

Slate Grey: ग्रे शेड में नया कलर विकल्प।

इंजन और हार्डवेयर में क्या बदलाव हुआ?

केटीएम 200 ड्यूक में पहले की तरह 199.5cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है। यह 25 पीएस की अधिकतम पावर और 19.3 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।