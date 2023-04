KL Rahul car collection: लग्जरी कारों के शौकीन है क्रिकेटर केएल राहुल, कार कलेक्शन में मौजूद है Lamborghini से लेकर Range Rover SUV

KL Rahul car collection वाकई में तारीफ के काबिल है, क्योंकि इस भारतीय क्रिकेटर के पास कुछ स्पेशल कारें और एसयूवी हैं।

KL Rahul luxury cars में दुर्लभ कारों की कैटेगिरी में आने वाली Aston Martin DB11 भी शामिल है।

भारतीय क्रिकेट टीम में लोकप्रिय नामों में से एक केएल राहुल हैं, जो अपने विकेट-कीपिंग कौशल और एक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। बैंगलोर का यह खिलाड़ी हाल ही में अपनी शादी को लेकर चर्चा में था, हालांकि, हम फिर से केएल राहुल के बारे में बात कर रहे हैं और इस बार आपको बताने जा रहे हैं उनके कार कलेक्शन की कंप्लीट डिटेल। क्रिकेटरों के पास अक्सर महंगी या एक्सक्लूसिव कारें होती हैं और केएल राहुल भी इससे अलग नहीं हैं। आज हम केएल राहुल के स्वामित्व वाली कुछ कारों की डिटेल जिसमें लेम्बोर्गिनी से लेकर रेंज रोवर तक की कार शामिल है। KL Rahul car collection Lamborghini Huracan Spyder Lamborghini Huracan Spyder दो सीटों वाली लेम्बोर्गिनी से बेहतर क्या है? खैर, एक कन्वर्टिबल लेम्बोर्गिनी, बिल्कुल! केएल राहुल के स्वामित्व वाली कई कारों में से एक लेम्बोर्गिनी हुराकैन स्पाइडर है, जो 5.2-लीटर V10 द्वारा संचालित है जो 7-स्पीड ड्यूल-क्लच गियर बॉक्स की मदद से 602 bhp और 560 Nm का टार्क बनाती है। Aston Martin DB11 Aston Martin DB11 पोर्श और फेरारी की तुलना में एस्टन मार्टिन भारत में दुर्लभ हैं। केएल राहुल एक एस्टन मार्टिन डीबी 11 के मालिक हैं, एक ऐसा मॉडल जो भारत में कुछ ही लोगों के पास है। एस्टन मार्टिन DB11 एक 5.2-लीटर V12 द्वारा संचालित है जो 8-स्पीड DCT गियरबॉक्स के माध्यम से 503 bhp और 675 Nm का टार्क बनाता है। Mercedes-Benz C43 AMG Mercedes-Benz C43 AMG केएल राहुल के कार संग्रह में अगला प्रसिद्ध मर्सिडीज-बेंज C43 AMG है, जो उनकी पहली कारों में से एक थी। जर्मन प्रदर्शन सेडान एक ट्विन-टर्बोचार्ज्ड 3.0-लीटर V6 इंजन के साथ आता है जो 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की मदद से 385 bhp और 520 Nm का टॉर्क बनाता है। सेडान 4.7 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और 250 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है। Range Rover Velar Range Rover Velar अब एसयूवी पर चलते हुए हम देखते हुए कि इसमें पहला नाम रेंज रोवर वेलार है, एक एसयूवी जो विश्व स्तर पर लोकप्रिय है। अब, वेलार राहुल के स्वामित्व वाले स्पेशल एडिशन पर थोड़ी बहस हुई है, हालांकि, यह माना जाता है कि क्रिकेटर 5.0-लीटर सुपरचार्ज्ड V8 संस्करण का मालिक है, जो 8-स्पीड गियरबॉक्स की मदद से 543 bhp और 680 Nm का टार्क बनाता है। BMW X5 BMW X5 राहुल की सूची में अंतिम कार BMW X5 है, जो फिर से विश्व स्तर पर एक लोकप्रिय SUV है। KL Rahul के स्वामित्व वाली BMW X5 में 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 है जो 300 bhp से अधिक 8-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है। https://www.jansatta.com/blank.html

