Kia Sonet finance plan: 1 लाख की डाउन पेमेंट देने पर कितनी बनेगी किआ सोनेट बेस मॉडल की मंथली EMI, जानें यहां

Kia Sonet base model की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 7,69,000 रुपये है जिसे इस डाउन पेमेंट और ईएमआई प्लान के साथ आसानी से खरीदा जा सकता है।

Kia Sonet की ARAI द्वारा प्रमाणित माइलेज 18.4 किलोमीटर प्रति लीटर है। (फोटो- KIA MOTORS)

Mid Size SUV Segment में आने वाली एसयूवी की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है जिसकी वजह है कम कीमत में फुल साइज एसयूवी वाले डिजाइन, फीचर्स और इंजन का मिलना। इस डिमांड को देखते हुए कार निर्माता कंपनियों द्वारा इस सेगमेंट में आए दिन नई एसयूवी को लॉन्च किया जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं इस मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की पॉपुलर एसयूवी में से एक किआ सोनेट (Kia Sonet) की, जिसे कम कीमत,स्टाइलिश डिजाइन, फीचर्स और माइलेज के लिए पसंद किया जाता है। अगर आप एक मिड साइज एसयूवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां हम आपको बता रहे हैं किआ सोनेट (Kia Sonet) की कीमत, इंजन, माइलेज, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की डिटेल के साथ कम आसान फाइनेंस प्लान ताकि बजट की कमी होने पर इसे आप आसानी से खरीद सकें। Kia Sonet कीमत कितनी है ? यहां हम बात कर रहे हैं किआ सोनेट के बेस मॉडल की जिसकी शुरुआती कीमत 7,69,000 रुपये (एक्स शोरूम, दिल्ली) है। बेस मॉडल की यह कीमत ऑन रोड होने के बाद 8,65,056 रुपये हो जाती है। अगर आप इस एसयूवी को कैश पेमेंट के जरिए खरीदते हैं तो इसके लिए आपको 8.65 लाख रुपये की जरूरत पड़ेगी। मगर फाइनेंस प्लान के जरिए खरीदना चाहते हैं तो 1 लाख की डाउन पेमेंट देकर आप इसे घर ले जा सकते हैं। Kia Sonet base model फाइनेंस प्लान किआ सोनेट को खरीदने के लिए अगर आपके पास 1 लाख रुपये का बजट है और आप मंथली ईएमआई भर सकते हैं तो ऑनलाइन फाइनेंस प्लान के मुताबिक, बैंक इस एसयूवी पर 9.8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ 7,65,056 रुपये का लोन जारी कर सकता है। Kia Sonet base model डाउन पेमेंट और ईएमआई किआ सोनेट पर लोन जारी होने के बाद आपको 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट जमा करनी होगी और उसके बाद बैंक द्वारा निर्धारित की गई 5 साल की अवधि के दौरान हर महीने 16,180 रुपये की मंथली ईएमआई जमा करनी होगी। फाइनेंस प्लान को पढ़ने के बाद अगर आप इस एसयूवी को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो अब जान लीजिए Kia Sonet के इंजन, माइलेज और फीचर्स की डिटेल। Also Read Second Hand Vehicle Guide: सेकंड हैंड कार मार्केट में Hyundai Motors की ये SUV बनी 2022 की मोस्ट पॉपुलर कार Kia Sonet base model इंजन और ट्रांसमिशन इस एसयूवी में कंपनी ने 1197 सीसी का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया है। यह इंजन 81.86 बीएचपी की पावर और 115 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। माइलेज को लेकर कंपनी दावा करती है कि किया सोनेट 18.4 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है और इस माइलेज को ARAI द्वारा प्रमाणित किया गया है। Also Read Kia Seltos facelift 2023: लॉन्च से पहले 4 प्वाइंट में जानें कंप्लीट डिटेल Kia Sonet base model फीचर्स और स्पेसिफिकेशन किआ सोनेट में कंपनी ने मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी वाला टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है।

पढें ऑटो न्यूज़ (Automobile News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram