Kia Sonet 2026 Affordable Automatic Variant Launched: किआ सोनेट पिछले कुछ समय में एसयूवी सेगमेंट की सबसे लोकप्रिय गाड़ियों में से एक बनकर उभरी है, जिसका अंदाजा इसकी 5 लाख यूनिट बिक्री जैसे बड़े माइलस्टोन से लगाया जा सकता है। इस मौके को भुनाने के लिए किआ इंडिया ने किआ सोनेट के कुछ नए और किफायती ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी ने MY26 अपडेट के साथ सोनेट को पहले से ज्यादा आकर्षक बनाया है, जिसमें कम कीमत पर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्प और एक नया कलर ऑप्शन शामिल किया गया है।

10 लाख से कम में ऑटोमैटिक वेरिएंट

नई अपडेट के साथ सोनेट के ऑटोमैटिक वेरिएंट अब ज्यादा किफायती हो गए हैं, जिनकी कीमत इस प्रकार है।

डीजल ऑटोमैटिक (6AT)- 9.78 लाख (एक्स-शोरुम)

टर्बो पेट्रोल डीसीटी (7-वर्ग)- 9.9 लाख (एक्स-शोरुम)

यह इस सेगमेंट में 10 लाख से कम कीमत में डीजल ऑटोमैटिक और टर्बो पेट्रोल डीसीटी का पहला विकल्प माना जा रहा है।

टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ सबसे सस्ता 7-DCT वेरिएंट HTK (O) है, जबकि डीजल ऑटोमैटिक का सबसे किफायती HTE (O) वेरिएंट है। इससे पहले डीजल एटी का बेस वेरिएंट HTK (O) D AT था, जिसकी कीमत 10.72 लाख थी।

नया मैग्मा रेड कलर ऑप्शन

2026 अपडेट के साथ सोनेट में एक नया मैग्मा रेड कलर भी जोड़ा गया है, जो SUV को और ज्यादा बोल्ड और यूथफुल लुक देता है। इसके अलावा एसयूवी में ये कलर ऑप्शन भी मिलते हैं:

इंपीरियल ब्लू

प्यूटर ऑलिव

ग्लेशियर व्हाइट पर्ल

स्पार्कलिंग सिल्वर

ऑरोरा ब्लैक पर्ल

ग्रेविटी ग्रे

ग्लेशियर व्हाइट पर्ल + ऑरोरा ब्लैक पर्ल (डुअल टोन)

वहीं X-लाइन ऑक्साइड में ऑरोरा ब्लैक पर्ल और मैट ग्रेफाइट कलर उपलब्ध हैं।

किन SUVs से होगा मुकाबला

नए ऑटोमैटिक वेरिएंट्स के साथ Sonet की प्रतिस्पर्धा इस सेगमेंट की लोकप्रिय SUVs से और तेज हो जाएगी, जिनमें शामिल हैं:

टाटा नेक्सोन

मारुति सुजुकी ब्रेजा

हुंडई वेन्यू

महिंद्रा एक्सयूवी3एक्सओ