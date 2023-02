Kia Seltos facelift 2023: लॉन्च से पहले 4 प्वाइंट में जानें कंप्लीट डिटेल

2023 Kia Seltos facelift में सबसे बड़ा इंजन दिया जाएगा जिसे कंपनी Hyundai Motors की तर्ज पर 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल करने वाली है।

Kia Seltos facelift 2023 को कंपनी दिवाली के फेस्टिव सीजन में लॉन्च कर सकती है।

Auto Expo 2023 में लोग मोस्ट अवेटेड 2023 सेल्टोस फेसलिफ्ट (Kia Seltos Facelift) की एक झलक पाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन किआ इंडिया ने इसे अनवील नहीं किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दक्षिण कोरियाई ऑटोमोबाइल निर्माता त्योहारी सीजन से पहले इस मिड साइज एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। किआ मोटर्स ने पिछले साल बुसान ऑटो शो में सेल्टोस फेसलिफ्ट के कवर को हटा दिया था, जिसमें डिजाइन अपडेट, इंटीरियर ट्वीक और नए फीचर्स दिखाए गए थे। अगर आप भी इस एसयूवी के फेसलिफ्ट अवतार का इंतजार कर रहे हैं तो यहां जान लीजिए 4 प्वाइंट में कंप्लीट डिटेल। 2023 Kia Seltos facelift: मिलेगा नया इंजन अपनी सहयोगी कंपनी Hyundai की तरह Kia भी 1.4-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन को नए 1.5-लीटर मोटर से बदल रही है। नए और अधिक शक्तिशाली टर्बो पेट्रोल का आउटपुट 158 bhp और 253 Nm का टार्क है, जबकि पुराने 1.4-लीटर टर्बो ने 138 bhp और 242Nm का कॉम्बिनेशन था। पुराने इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड डीसीटी ऑटोमेटिक के साथ जोड़ा गया था और इस बात की प्रबल संभावना है कि नए बड़े पावरट्रेन के लिए दोनों ट्रांसमिशन को बरकरार रखा जाएगा। 2023 सेल्टोस में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है जो 113 bhp की पावर और 144Nm पीक टॉर्क को जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों में पेश किया जाएगा। SUV 113 bhp 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ 250Nm के स्वस्थ टॉर्क के साथ आगे बढ़ेगी। यह 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक और 6-स्पीड मैनुअल के साथ उपलब्ध होगा। 2023 Kia Seltos facelift: सेफ्टी फीचर्स भी हुए अपडेट किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) को जोड़कर इसके सेफ्टी स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है। ADAS पैदल यात्री और साइकिल चालक का पता लगाने, ब्लाइंड स्पॉट टक्कर चेतावनी, इंटेलिजेंट स्पीड लिमिट असिस्ट और इंटेलिजेंट स्पीड लिमिट वार्निंग के साथ फॉरवर्ड कोलिशन-अवॉइडेंस असिस्ट जैसे फीचर्स के साथ आता है। ADAS ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, हाई बीम असिस्ट, लेन फॉलोइंग असिस्ट, रियर व्यू मॉनिटर, सेफ एग्जिट वार्निंग, रियर क्रॉस-ट्रैफिक कोलिशन-अवॉइडेंस असिस्ट और भी बहुत कुछ फीचर्स को देता है। 2023 Kia Seltos facelift: इंटीरियर में भी हुआ बड़ा बदलाव किआ ने 2023 सेल्टोस के इंटीरियर को सबसे पहले नए ऑल-डिजिटल 10.25-इंच कंसोल के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को बदलकर बेहतर बनाया है। यह 10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम को बरकरार रखता है, हालांकि ऑटोमैटिक वेरिएंट स्टैंडर्ड रोटरी गियर शिफ्ट के साथ आ सकता है। पैनोरमिक रूफ, सेंटर कंसोल के लिए नए स्विच और 360 डिग्री कैमरा जैसे और अपडेट की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई सेल्टोस नेविगेशन सिस्टम पर आधारित क्रूज कंट्रोल से लैस होगी। Also Read Hyundai Alcazar 2023: तीन बातें जो आपके लिए जान लेना जरूरी है 2023 Kia Seltos facelift: एक्सटीरियर बनेगा और आकर्षक किआ ने टाइगर नोज ग्रिल को फिर से डिजाइन किया है जबकि इसके ऊपर चल रहे डीआरएल को बरकरार रखा है। एलईडी स्प्लिट हेडलाइट क्लस्टर चिकना और तेज दिखता है जबकि नई फॉक्स स्किड प्लेट के कारण फ्रंट बम्पर अधिक बुच है। सेल्टोस का साइड प्रोफाइल पहले जैसा ही है लेकिन अब इसमें अलॉय व्हील्स का नया सेट दिया गया है। पिछले हिस्से को नए एलईडी रियर लाइट के साथ एक बड़ा अपडेट मिलता है जो टेलगेट पर चलता है। 2023 सेल्टोस नई पेंट स्कीम पेश करेगी – वैलेस ग्रीन, प्लूटन ब्लू और फ्यूजन ब्लैक। Also Read HYUNDAI GRAND I10 NIOS BASE MODEL: 1 लाख की डाउन पेमेंट पर कितनी बनेगी हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस की मंथली EMI, जानें यहां

पढें ऑटो न्यूज़ (Automobile News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram