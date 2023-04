Kia Motors ने लॉन्च किया Sonet, Seltos और Carens डीजल iMT, जानें कीमत और इंजन की कंप्लीट डिटेल

Kia Motors द्वारा Sonet Seltos and Carens का डीजल iMT लॉन्च करने से पहले सोनेट और सेल्टोस का पेट्रोल वेरिएंट आईएमटी पहले ही मार्केट में उतार चुकी है।

Sonet Seltos and Carens IMT editions की कीमतें कंपनी द्वारा जारी कर दी गई हैं।

Kia Motors ने डीजल और टर्बो पेट्रोल वेरिएंट के सभी नए आरडीई एडिशन्स में इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन (iMT) की शुरुआत की घोषणा की है। इसके अलावा कंपनी ने अपनी कार रेंज में किसी तरह का कोई अपडेट या फीचर एड ऑन नहीं किया है। इस आईएमटी ट्रांसमिशन के साथ आने वाली कारों की कीमत में बदलाव हो चुका है जिसकी डिटेल आपको यहां मिलेगी। iMT तकनीक के साथ क्या है Kia Cars की कीमत iMT तकनीक के साथ आने वाली कारों की कीमत कंपनी ने अलग अलग रखी है जिसमें किआ सोनेट की शुरुआती कीमत 9.95 लाख, किआ सेल्टोस की शुरुआती कीमत 12.39 लाख रुपये और किआ कैरन्स की शुरुआती कीमत 12.65 लाख रुपये रखी गई है। यहां बताई गई सभी कीमत (एक्स-शोरूम) हैं। कंपनी ने इससे पहले iMT को सोनेट और सेल्टोस के पेट्रोल वेरिएंट में पेश किया था। किआ मोटर्स के अनुसार, 2022 में सेल्टोस की बिक्री का 20 प्रतिशत और सोनेट की बिक्री का 33 प्रतिशत iMT एडिशन थे। भारत के मौजूदा ट्रैफिक संकट ने खरीदारों को ऑटोमैटिक वेरिएंट की ओर आकर्षित किया है और iMT एक ऐसा क्लचलेस मैनुअल है जो ट्रैफिक की स्थिति में ड्राइविंग को आसान बनाता है। किआ के सभी मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल संस्करणों को अब 6iMT संस्करणों में अपग्रेड किया जाएगा जो अब इसके ताज़ा आरडीई-अनुरूप पोर्टफोलियो में मानक के रूप में पेश किए जाएंगे। Seltos, Sonet और Carens के 2023 संस्करण 1 अप्रैल, 2023 से उपलब्ध हैं। यहां जानें Kia Cars की कंप्लीट डिटेल Kia Sonet iMT किआ सोनेट में कंपनी 3 इंजन का विकल्प देती है जिसमें पहला 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, दूसरा 1.2 लीटर पेट्रोल और तीसरा 1.5 लीटर डीजल इंजन है। जिनकी माइलेज 18.4 से लेकर 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक है। Kia Seltos iMT किआ सेल्टोस में मिलने वाला इंजन 1.5 लीटर पेट्रोल इजंन और 1.5 लीटर डीजल इजंन दिया गया है। पेट्रोल वेरिएंट की माइलेज 16.5 किलोमीटर प्रति लीटर और डीजल वेरिएंट की माइलेज 18 किलोमीटर प्रति लीटर है। Kia Carens iMT किआ कैरेंस में कंपनी ने 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया है जो 115 पीएस की पावर और 114 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन को दिया गया है। दूसरा इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन है जो 115 पीएस की पावर औऱ 250 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ आईएमटी गियरबॉक्स को जोड़ा गया है। https://www.jansatta.com/blank.html

