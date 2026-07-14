Kia Car Offers July 2026: अगर आप जुलाई 2026 में किआ की नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह सही मौका हो सकता है क्योंकि किआ इंडिया ने अपनी कई लोकप्रिय कारों पर आकर्षक ऑफर्स की घोषणा की है। कंपनी ग्राहकों को कैश डिस्काउंट, कॉर्पोरेट डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और लॉयल्टी बेनिफिट दे रही है।

किआ डिस्काउंट ऑफर में सबसे ज्यादा फायदा Kia Carens Clavis EV पर मिल रहा है, जहां कुल 1.8 लाख तक के बेनिफिट्स उपलब्ध हैं। हालांकि, ऑफर्स शहर, डीलर और स्टॉक के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए किसी भी कार को खरीदने से पहले नजदीकी डीलरशिप पर जाकर पूरी जानकारी लें।

Kia Carens Clavis EV Discount July 2026 (1.8 लाख तक)

जुलाई 2026 में कैरेन्स क्लेविस ईवी सबसे अधिक फायदे वाली कार बन गई है। इसके MY26 मॉडल पर 20,000 तक कैश डिस्काउंट, 20,000 लॉयल्टी बोनस, 15,000 तक कॉर्पोरेट डिस्काउंट, 20,000 एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस मिल रहा है। दूसरी तरफ इसके MY25 मॉडल पर 80,000 तक कैश डिस्काउंट, 20,000 लॉयल्टी बोनस और 75,000 तक एक्सचेंज/स्क्रैपेज बोनस दिया जा रहा है।

Kia Carnival Discount July 2026 (1.5 लाख तक)

कंपनी की प्रीमियम MPV Carnival पर भी शानदार ऑफर मिल रहा है, जिसमें इसके MY26 मॉडल पर 1 लाख तक एक्सचेंज/स्क्रैपेज बोनस, 50,000 तक कॉर्पोरेट ऑफर दिया जा रहा है। इसके MY25 मॉडल पर कंपनी 20,000 स्क्रैपेज बोनस दे रही है।

Carens Clavis MPV Discount July 2026 (1.2 लाख तक)

किआ कैरेन्स क्लैविस एमपीवी के MY26 मॉडल पर 10,000 कैश डिस्काउंट, 20,000 लॉयल्टी बोनस, 15,000 कॉर्पोरेट डिस्काउंट, 30,000 एक्सचेंज/स्क्रैपेज बोनस दिया जा रहा है। इसके MY25 मॉडल पर 70,000 तक कैश डिस्काउंट, 20,000 लॉयल्टी बोनस और 30,000 एक्सचेंज/स्क्रैपेज बोनस ऑफर किया जा रहा है।

Kia Syros Discount July 2026 (50 हजार तक)

साइरोस एसयूवी खरीदने वाले ग्राहकों को भी जुलाई में इसके दोनों मॉडल्स पर बेनिफिट मिलेगा, जिसमें इसके MY26 मॉडल पर 10,000 तक कैश डिस्काउंट, 15,000 कॉर्पोरेट ऑफर, 20,000 एक्सचेंज/स्क्रैपेज बोनस दिया जा रहा है। दूसरी तरफ इसके MY25 मॉडल पर 50,000 तक एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस दिया जा रहा है।

Kia Sonet Discount July 2026 (45 हजार तक)

कंपनी की सबसे किफायती एसयूवी सोनेट पर भी ऑफर उपलब्ध हैं, जिसमें MY26 मॉडल पर 10,000 कैश डिस्काउंट, 15,000 कॉर्पोरेट ऑफर, 20,000 एक्सचेंज/स्क्रैपेज बोनस पेश किया जा रहा है, तो इसके MY25 मॉडल पर 15,000 स्क्रैपेज बोनस ऑफर में है।

Kia Seltos Discount July 2026 (40 हजार तक)

मिड-साइज एसयूवी किया सेल्टोस पर कुल 40,000 तक के बेनिफिट मिल रहे हैं, जिसमें 20,000 लॉयल्टी बोनस और 20,000 स्क्रैपेज बोनस शामिल है।

Kia Carens Discount July 2026 (35 हजार तक)

किआ कैरेंस पर इस महीने सबसे कम ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें MY26 मॉडल पर 15,000 कॉर्पोरेट ऑफर और 20,000 एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस मिलेगा, तो इसके MY25 मॉडल पर 20,000 स्क्रैपेज बोनस दिया जा रहा है।

Kia July Offers 2026: सभी मॉडल्स पर मिलने वाले बेनिफिट्स

मॉडल अधिकतम लाभ कैरेंस क्लैविस ईवी 1.8 लाख कार्निवल 1.5 लाख कैरेंस क्लैविस 1.2 लाख साइरोस 50,000 सोनेट 45,000 सेल्टोस 40,000 कैरेंस 35,000

Jansatta Auto Expert Advice

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि सभी ऑफर्स शहर, डीलरशिप और उपलब्ध स्टॉक के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। किसी भी मॉडल की बुकिंग से पहले अपने नजदीकी Kia डीलर से ऑफर की पुष्टि जरूर करें।