Kawasaki Z300 Price in India: कावासाकी ने भारतीय बाजार में अपनी नई स्ट्रीटफाइटर बाइक कावासाकी जेड300 (Kawasaki Z300) को लॉन्च कर दिया है, जिसे एक्स-शोरूम कीमत 3.24 लाख रुपये के साथ मार्केट में उतारा जाएगा। यह बाइक कंपनी की लोकप्रिय निंजा 300 के प्लेटफॉर्म और इंजन पर आधारित है, जबकि इसके डिजाइन में बड़ी कावासाकी जेड900 की झलक देखने को मिलती है।

Kawasaki Z300 की कीमत कितनी है?

नई कावासाकी जेड300 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.24 लाख रुपये है, जो अपनी कंपनी की निंजा 300 से करीब 10,000 रुपये सस्ती है।

Kawasaki Z300 में Ninja 300 वाला इंजन

इस बाइक की सबसे खास बात इसका 296cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन है। यही इंजन निंजा 300 में भी मिलता है। कंपनी के इस इंजन का आउटपुट करीब 39.4 bhp पावर और 26.3 Nm टॉर्क है। इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।

Z900 से प्रेरित है बाइक का डिजाइन

कावासाकी जेड300 कंपनी की बड़ी Z-सीरीज मोटरसाइकिलों, खासकर Z900 से प्रेरित स्टाइलिंग देखने को मिलती है। इसका फ्रंट डिजाइन आक्रामक है और हेडलाइट सेक्शन को मस्कुलर लुक दिया गया है। फ्यूल टैंक के आसपास उभरे हुए बॉडी पैनल और कॉम्पैक्ट टेल सेक्शन इसके स्ट्रीटफाइटर अंदाज को मजबूत बनाते हैं।

बाइक में चौड़ा, सिंगल-पीस हैंडलबार दिया गया है। यह फुल-फेयरिंग स्पोर्ट्स बाइक की तुलना में अधिक सीधी राइडिंग पोजिशन देने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी ने इसे दो कलर ऑप्शन के साथ पेश किया है, जिसमें पहला कलर ग्रीन और ब्लैक और दूसरा कलर ग्रे टोन वाला ऑप्शन है।

फीचर्स में क्या-क्या मिलता है?

कावासाकी जेड300 में पूरी तरह डिजिटल एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसमें राइडर को स्पीड, इंजन आरपीएम, फ्यूल लेवल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी मिलती है। हालांकि, इस बाइक में कई प्रतिद्वंद्वी मॉडल की तरह बड़ा टीएफटी डिस्प्ले और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक राइडिंग फीचर्स नहीं दिए गए हैं।

फीचर्स की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डुअल-चैनल ABS, 6-स्पीड गियरबॉक्स, स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच, चौड़ा और सीधा हैंडलबार, 17-इंच के अलॉय व्हील शामिल हैं।

सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप

कावासाकी जेड300 में आगे 37 एमएम टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। ब्रेकिंग के लिए आगे 290 एमएम और पीछे 220 एमएम पेटल डिस्क मिलती है। सुरक्षा के लिए डुअल-चैनल एबीएस स्टैंडर्ड है।

बाइक में दोनों तरफ 17-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसका कर्ब वेट करीब 175 किलोग्राम और ग्राउंड क्लीयरेंस 140 एमएम बताया गया है। इसमें 17 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो लंबी दूरी की राइडिंग में बार-बार फ्यूल भरवाने की जरूरत कम कर सकता है।

किन बाइकों के साथ होगा मुकाबला ?

कीमत और पोजिशनिंग के लिहाज से कावासाकी जेड300 का मुकाबला केटीएम 390 ड्यूक और टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 जैसी बाइकों से होगा। इन दोनों में सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जबकि जेड300 का पैरेलल-ट्विन इंजन इसे अलग पहचान देता है।