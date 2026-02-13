Kawasaki Ninja Discount Offer 2026: कावासाकी इंडिया ने अपनी लोकप्रिय निंजा लाइनअप पर फरवरी 2026 के अंत तक खास ऑफर की घोषणा की है। कंपनी की ओर से सोशल मीडिया के जरिए दी गई जानकारी के अनुसार, चुनिंदा मॉडलों पर 2.5 लाख तक की छूट दी जा रही है। इस ऑफर का फायदा देशभर के अधिकृत डीलरशिप पर उठाया जा सकता है। यह ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए खरीदारी से पहले नजदीकी डीलरशिप पर स्टॉक और ऑन-रोड कीमत की पुष्टि करना जरूरी है।

किन-किन मॉडल्स पर कितना डिस्काउंट?

Kawasaki Ninja ZX-10R

डिस्काउंट: 2.5 लाख

नई एक्स-शोरूम कीमत: 18.29 लाख

ये स्पोर्ट्स बाइक 998cc इनलाइन-फोर इंजन, लगभग 200PS पावर और ट्रैक-फोकस्ड सुपरबाइक, रेसिंग DNA के साथ आती है।

Kawasaki Ninja 1100 SX

डिस्काउंट: 1.43 लाख

नई कीमत: 12.99 लाख

स्पोर्ट्स टूरर सेगमेंट में लंबी दूरी के लिए आरामदायक राइड के चलते पॉपुलर

Kawasaki Ninja ZX-6R

कैश डिस्काउंट नहीं, लेकिन फ्री Ohlins स्टीयरिंग डैम्पर (83,000 मूल्य) तक का बेनिफिट मिलेगा।

एंट्री और मिड-सेगमेंट मॉडल्स पर भी फायदा

Kawasaki Ninja 650

27,000 रुपये की छूट

नई कीमत: 7.64 लाख

Kawasaki Ninja 500

17,000 की छूट

नई कीमत: 5.49 लाख

Kawasaki Ninja 300

28,000 की छूट

नई कीमत: 2.89 लाख

क्यों दे रही है कावासाकी इतनी बड़ी छूट?

जनसत्ता ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि, कावासाकी वित्त वर्ष 2025-26 के अंत से पहले स्टॉक क्लियरेंस करके 2026 मॉडल्स को अपडेट्स देने की तैयारी कर रही है, जिसके पीछे प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा एक बड़ा कारण हो सकता है।

Kawasaki Ninja Discount 2026 FAQ

Q1. क्या यह ऑफर पूरे भारत में लागू है?

A. हां, कंपनी के अनुसार यह ऑफर पैन-इंडिया लागू है, लेकिन डीलरशिप पर स्टॉक उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

Q2. ऑफर की आखिरी तारीख क्या है?

A. यह ऑफर 28 फरवरी 2026 तक वैध है।

Q3. क्या यह कैश डिस्काउंट है या एक्सचेंज बोनस?

A. अधिकांश मॉडल्स पर सीधा कैश डिस्काउंट है, जबकि ZX-6R पर फ्री एक्सेसरी (Ohlins डैम्पर) दिया जा रहा है।

Q4. क्या ऑन-रोड कीमत पर भी असर पड़ेगा?

A. हां, एक्स-शोरूम कीमत घटने से ऑन-रोड कीमत में भी कमी आएगी, लेकिन RTO और इंश्योरेंस अलग से जुड़ेंगे।

Q5. क्या फाइनेंस ऑप्शन उपलब्ध है?

A. अधिकृत डीलरशिप पर EMI और फाइनेंस सुविधा उपलब्ध रहती है।

Jansatta Automobile Expert Conclusion

अगर आप प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो फरवरी 2026 का यह ऑफर बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। खासकर Ninja ZX-10R पर ₹2.5 लाख की छूट इसे और आकर्षक बना रही है।