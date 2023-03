Kawasaki Eliminator 400 vs Royal Enfield Interceptor 650 में कौन है हर मामले में बेहतर विकल्प, जानें यहां

Bike compare report में आज जान लीजिए दो हैवी इंजन बाइकों की कंप्लीट डिटेल जिन्हें स्टाइल, इंजन और फीचर्स के लिए पसंद किया जाता है।

Kawasaki Eliminator 400 vs Royal Enfield Interceptor 650 दोनों अलग अलग राइडिंग स्टाइल वाली बाइक हैं।

कावासाकी एलिमिनेटर 400 और रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 दो बहुत अलग मोटरसाइकिल हैं जो अलग-अलग राइडिंग प्रिफरेंस और स्टाइल को कंप्लीट करती हैं। हाल ही में कावासाकी ने खुलासा किया है कि एब्रॉड में मौजूद एलिमिनेटर 400 क्रूजर वेरिएंट में निंजा 400 स्पोर्ट बाइक जैसा ही इंजन मिलता है लेकिन अलग ट्यूनिंग के साथ। यह क्रूजर बाइक दो ट्रिम्स में उपलब्ध है जिसमें पहला ट्रिम स्टैंडर्ड और दूसरा एसई है। अगर आप हैवी इंजन बाइकों के शौकीन हैं और खरीदने का भी प्लान कर रहे हैं तो यहां पढ़ लीजिए इस दो सुपर बाइकों की कंपेयर रिपोर्ट जिसमें हमारे पास है Kawasaki Eliminator 400 vs Royal Enfield Interceptor 650, यहां आप जानेंगे इंजन से लेकर ब्रेकिंग सिस्टम तक की हर छोटी बड़ी कंप्लीट डिटेल। Kawasaki Eliminator 400 vs Royal Enfield Interceptor 650: Engine कावासाकी एलिमिनेटर 400 में 399cc का लिक्विड-कूल्ड, फोर-स्ट्रोक, पैरेलल-ट्विन इंजन है जो 34 हॉर्स पावर और 28 एनएम का टार्क पैदा करता है। दूसरी ओर, रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 में 648cc क्षमता वाला एयर-कूल्ड, फोर-स्ट्रोक, पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है। यह इंजन 47 हॉर्स पावर और 52 एनएम का टार्क पैदा करता है। Kawasaki Eliminator 400 vs Royal Enfield Interceptor 650: राइडिंग पोजिशन एलिमिनेटर 400 में एक लो-स्लंग, क्रूजर-शैली की राइडिंग पोजीशन है जिसमें आगे की ओर लगे फुट पेग और एक आरामदायक, आरामदायक बैठने की स्थिति है। दूसरी ओर, इंटरसेप्टर 650 में अधिक सीधी सवारी की स्थिति है जो क्लासिक ब्रिटिश मोटरसाइकिलों की याद दिलाती है, जिसमें मध्य-घुड़सवार फुट पेग और थोड़ा आगे की ओर झुकाव के साथ है। Kawasaki Eliminator 400 vs Royal Enfield Interceptor 650: स्टाइल और डिजाइन कावासाकी एलिमिनेटर 400 में एक लंबी, लो-स्लंग प्रोफाइल, एक बड़ा फ्यूल टैंक और बहुत सारे क्रोम लहजे के साथ एक क्लासिक क्रूजर डिजाइन है। रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 में एक रेट्रो-स्टाइल डिजाइन है जिसमें टियरड्रॉप-आकार का फ्यूल टैंक, एक गोल हेडलाइट और न्यूनतम क्रोम एक्सेंट हैं। Also Read TVS Apache RTR 160 Vs Bajaj Pulsar N160 में कौन है कीमत, माइलेज, इंजन और ब्रेकिंग में बेहतर विकल्प, जानें यहां Kawasaki Eliminator 400 vs Royal Enfield Interceptor 650: ब्रेकिंग और सस्पेंशन कावासाकी एलिमिनेटर 400 में फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन और रियर में सिंगल शॉक एब्जॉर्बर है, जिसमें दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक हैं। रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 में दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक के साथ फ्रंट में पारंपरिक टेलिस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन और रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर हैं। Also Read New 2023 Maruti Suzuki Brezza S-CNG: 5 प्वाइंट में जानें मारुति ब्रेजा सीएनजी की हर वो डिटेल जो आपको पता होनी चाहिए कुल मिलाकर, कावासाकी एलिमिनेटर 400 और रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 दोनों की अपनी अनूठी विशेषताएं और फायदे हैं। एलिमिनेटर 400 उन राइडर्स के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो एक आरामदायक, आराम से क्रूजर-शैली की सवारी पसंद करते हैं, जबकि इंटरसेप्टर 650 उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो थोड़े अधिक डायनेमिक राइडिंग की पोजीशन और अधिक शक्तिशाली इंजन के साथ रेट्रो-स्टाइल वाली मोटरसाइकिल को पसंद करते हैं।

