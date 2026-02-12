VIP Road Kanpur Lamborghini Revuelto accident: कानपुर में हाल ही में हुए इस दर्दनाक हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। 8 फरवरी 2026 की दोपहर वीआईपी रोड पर एक बेकाबू Lamborghini Revuelto ने कई वाहनों और राहगीरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद लोग इस सुपरकार की ताकत और इसकी कीमत को लेकर हैरान हैं। यहां उस कार की पूरी डिटेल दी गई है जिसने कानपुर की सड़कों पर तबाही मचाई थी।

Lamborghini Revuelto: रफ्तार का दूसरा नाम

यह लेम्बोर्गिनी की सबसे आधुनिक और पावरफुल कारों में से एक है। इसकी परफॉरमेंस के आंकड़े किसी को भी डरा सकते हैं:

रफ्तार: यह कार मात्र 2.5 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है।

टॉप स्पीड: इसकी अधिकतम रफ्तार 350 किमी/घंटा से भी अधिक है।

इंजन: इसमें 6.5-लीटर का दमदार V12 नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन लगा है।

हाइब्रिड पावर: यह एक प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) कार है, जिसमें इंजन के साथ तीन इलेक्ट्रिक मोटर्स भी लगी हैं।

कुल पावर: यह मिलकर कुल 1015 hp की बेमिसाल ताकत और 807 Nm का टॉर्क पैदा करती है।

लेम्बोर्गिनी रेवुएल्टो की कीमत

लेम्बोर्गिनी रेवुएल्टो की भारत में कीमत लगभग 8.89 करोड़ (एक्स-शोरूम) है, जो ऑन रोड होने पर 10.5 करोड़ रुपये तक हो जाती है।

लेम्बोर्गिनी रेवुएल्टो इंजन और पावर

इसमें 6.5-लीटर V12 इंजन ट्रेडिशनल ICE के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर (प्लग-इन हाइब्रिड) है, जिसकी कुल पावर लगभग 1,015 hp और टॉर्क करीब 807 Nm है।

लेम्बोर्गिनी रेवुएल्टो फीचर्स

सुपर-परफॉर्मेंस V12 इंजन, हाइब्रिड तकनीक, एडवांस्ड ऑटो-गियर सिस्टम, मल्टीपल ड्राइव मोड (स्ट्राडा, स्पोर्ट, कोर्सा), ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESC, मल्टीपल एयरबैग, प्रीमियम लेदर इंटीरियर, बड़ा टच स्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स को दिया गया है।

भारत और विदेश में लेम्बोर्गिनी से जुड़े हादसे

कानपुर केस के अलावा, मुंबई में एक लेम्बोर्गिनी को 200+ किमी/घंटा रफ्तार पर चलाते हुए पुलिस ने जब्त किया था जब यह सुरक्षा सीमा से दोगुनी रफ्तार से चल रही थी।

बेंगलुरु में एक Lamborghini Aventador का इंजन आग पकड़ लेने का वीडियो वायरल हुआ, हालांकि इसमें कोई बड़ा नुकसान या हड्ड-चोट नहीं हुई।

विदेश में लेम्बोर्गिनी से जुड़े हादसे

दुनिया भर में सुपरकार्स की तेज़ रफ्तार से कई बार हार्ड क्रैश और स्टंट से जुड़े हादसे रिपोर्ट होते रहे हैं, जिनमें हवा में उछलना, कंट्रोल खो देना और भारी नुकसान शामिल रहा है, यह दर्शाता है कि तीव्र गति अपने आप में जोखिम भरी होती है।

तेज़ रफ्तार गाड़ियों से होने वाले हादसों की चेतावनी

तेज़-तेज़ चलने वाली गाड़ियों जैसे लेम्बोर्गिनी, फेरारी, मैकलारेन आदि में बेहतरीन पावर और नियंत्रण सिस्टम होते हैं लेकिन इतनी ज्यादा हॉर्सपावर वाली गाड़ियों को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होता है, खासकर भारतीय सड़कों पर जहाँ अचानक भीड़ या गड्ढे आ सकते हैं। यही वजह है कि ऐसी सुपरकारों को चलाने के लिए विशेष प्रशिक्षण और सावधानी की जरूरत होती है।