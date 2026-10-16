दिवाली पर नई बाइक खरीदने का प्लान बना रहे ग्राहकों के लिए एक बड़ा अपडेट जावा और येजदी की तरफ से आया है, जिन्होंनेर अपनी मौजूदा बाइक रेंज पर खास फेस्टिव फाइनेंस ऑफर पेश किए हैं। कंपनी क्लासिक लीजेंड्स के तहत जावा, येजदी और बीएसए ब्रांड की मोटरसाइकिलों पर कुछ फाइनेंस स्कीम दे रही है, जिनमें पात्र ग्राहकों को 100 प्रतिशत तक फंडिंग, जीरो डाउन पेमेंट और 5.99 प्रतिशत से शुरू होने वाली ब्याज दर का विकल्प मिल सकता है। इसके अलावा, 72 महीने तक की लोन अवधि और अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें (BNPL) जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

कंपनी के अनुसार, फेस्टिव सीजन में दिए जा रहे इन ऑफर्स का मकसद बाइक खरीदते समय ग्राहकों पर पड़ने वाला शुरुआती आर्थिक बोझ कम करना है। हालांकि, सभी ग्राहकों को जीरो डाउन पेमेंट या सबसे कम ब्याज दर मिलना तय नहीं है। ये सुविधाएं फाइनेंस पार्टनर की शर्तों, ग्राहक की पात्रता और डीलरशिप पर उपलब्ध योजना के आधार पर मिलेंगी।

Jawa-Yezdi Festive Offers 2026: क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

क्लासिक लीजेंड्स की फेस्टिव फाइनेंस योजनाओं में ग्राहकों को कई विकल्प दिए जा रहे हैं।

ऑफर जानकारी अधिकतम फंडिंग बाइक की कीमत का 100% तक डाउन पेमेंट पात्र ग्राहकों के लिए जीरो डाउन पेमेंट विकल्प शुरुआती ब्याज दर 5.99% से शुरू अधिकतम लोन अवधि 72 महीने यानी 6 साल तक Buy Now, Pay Later पात्र ग्राहकों के लिए उपलब्ध No-hypothecation चुनिंदा फाइनेंस योजनाओं में अतिरिक्त सुविधा महिंद्रा ग्रुप के कर्मचारियों के लिए विशेष ओनरशिप प्रोग्राम

ध्यान रखें कि 5.99% ब्याज दर शुरुआती दर है, सभी ग्राहकों के लिए तय दर नहीं। इसी तरह 100% फंडिंग मिलने पर भी प्रोसेसिंग फीस, बीमा, रजिस्ट्रेशन और अन्य ऑन-रोड खर्च अलग से लागू हो सकते हैं।

Jawa और Yezdi की बाइक कितने रुपये से शुरू होती हैं?

दिल्ली में इन ब्रांड की कुछ मोटरसाइकिलों की एक्स-शोरूम कीमतें इस प्रकार हैं:

ब्रांड और मॉडल एक्स-शोरूम कीमत Jawa 42 All Star OG 1.87 लाख से शुरू Jawa 350 2.11 लाख से शुरू Yezdi Roadster 2.00 लाख से शुरू Yezdi Adventure 2.33 लाख तक शुरू BSA Scrambler 3.25 लाख से शुरू BSA Gold Star 650 3.42 लाख से शुरू

ये कीमतें केवल संदर्भ के लिए हैं क्योंकि वेरिएंट, शहर और समय के अनुसार कीमत बदल सकती है। फाइनेंस ऑफर के तहत मिलने वाली अंतिम कीमत और EMI का हिसाब अलग हो सकता है।

72 महीने की लोन अवधि का क्या फायदा?

कंपनी की फाइनेंस योजनाओं में अधिकतम 72 महीने तक की लोन अवधि का विकल्प शामिल है। लंबी अवधि चुनने पर मासिक ईएमआई कम हो सकती है, लेकिन कुल ब्याज का भुगतान बढ़ सकता है। इसलिए केवल कम ईएमआई देखकर फैसला करने के बजाय लोन की कुल लागत, प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्ज भी जांचें।

Buy Now, Pay Later और No-hypothecation क्या हैं?

Buy Now, Pay Later (BNPL): पात्र ग्राहकों को बाइक खरीदने के बाद भुगतान शुरू करने या निर्धारित शर्तों के अनुसार भुगतान टालने का विकल्प मिल सकता है। भुगतान शुरू होने की तारीख और बाकी नियम फाइनेंस योजना के अनुसार अलग होंगे।

No-hypothecation: चुनिंदा योजनाओं में वाहन के दस्तावेजों पर सामान्य फाइनेंस हाइपोथिकेशन दर्ज करने से जुड़ी अलग व्यवस्था उपलब्ध हो सकती है। इसका अर्थ और लागू शर्तें डीलर या फाइनेंस पार्टनर से स्पष्ट कर लें।

कंपनी ने फाइनेंस आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए तेज अप्रूवल की सुविधा का भी उल्लेख किया है। हालांकि, अंतिम मंजूरी ग्राहक के दस्तावेजों और फाइनेंस पार्टनर की जांच पर निर्भर करेगी।

क्या दिवाली पर कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है?

फिलहाल घोषित ऑफर मुख्य रूप से फाइनेंस सुविधाओं पर केंद्रित हैं। कंपनी ने अपनी घोषणा में सभी मॉडलों के लिए कोई निश्चित कैश डिस्काउंट या एक्सचेंज बोनस की जानकारी नहीं दी है। खरीदारी से पहले अधिकृत डीलर से लिखित कोटेशन लें और उसमें एक्स-शोरूम कीमत, बीमा, रजिस्ट्रेशन, फाइनेंस शुल्क, डाउन पेमेंट और कुल भुगतान का ब्योरा जांचें।