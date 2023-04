Jawa 42 Bobber Finance Plan: जावा 42 बॉबर का जेस्पर रेड वेरिएंट मिल जाएगा 21 हजार देकर, जानें कितनी बनेगी मंथली EMI

Jawa 42 Bobber Jasper Red इस बाइक का टॉप वेरिएंट है जिसकी शुरुआती कीमत 2,09,187 रुपये (एक्स शोरूम, दिल्ली) है।

Jawa 42 Bobber Jasper Red की माइलेज 30.56 किलोमीटर प्रति लीटर है।

क्रूजर बाइक सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड से लेकर बजाज ऑटो तक की बाइक शामिल हैं जिन्हें युवाओं के बीच इनके इंजन और दमदार डिजाइन के चलते पसंद किया जाता है। इस सेगमेंट में मौजूद बाइकों में आज हम बात कर रहे हैं जावा 42 बॉबर (Jawa 42 Bobber Jasper Red) के बारे में जो अपने डिजाइन और इंजन के चलते इस सेगमेंट में मजबूत पकड़ बना रही है। अगर आप भी क्रूजर बाइक के शौकीन है और आने वाले दिनों में एक क्रूजर बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो विकल्प के तौर पर यहां जान लीजिए जावा 42 बॉबर (Jawa 42 Bobber Jasper Red) को खरीदने के आसान फाइनेंस प्लान की डिटेल के साथ इस बाइक के इंजन और माइलेज की कंप्लीट डिटेल। Jawa 42 Bobber Jasper Red Price बात कीमत की करें जो जावा 42 बॉबर की दिल्ली में शुरुआती कीमत 2,09,187 रुपये (एक्स शोरूम) है मगर ऑन रोड होने के बाद ये कीमत बढ़कर 2,40,648 रुपये हो जाती है। Jawa 42 Bobber Jasper Red Finance Plan अगर आपके पास इस बाइक को खरीदने के लिए 2.40 लाख रुपये का बजट नहीं है तो बिना किसी परेशानी के यहां बताए गए आसान फाइनेंस प्लान के जरिए ये बाइक 21 हजार रुपये देकर भी खरीदी जा सकती है। ऑनलाइन डाउन पेमेंट और ईएमआई कैलकुलेटर के मुताबिक, अगर आपके पास 21 हजार रुपये हैं तो इस आधार पर बैंक इस बाइक के लिए 2,19,648 रुपये का लोन जारी कर सकता है जिसपर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लिया जाएगा। Jawa 42 Bobber Jasper Red Down Payment and EMI जावा 42 बॉबर पर ये लोन अमाउंट जारी होने के बाद आपको 21 हजार रुपये की डाउन पेमेंट इस बाइक के लिए जमा करनी होगी और उसके बाद अगले तीन साल (बैंक द्वारा लोन चुकाने के लिए दी गई समय अवधि) तक हर महीने 6,682 रुपये की मंथली ईएमआई जमा करनी होगी। Jawa 42 Bobber Jasper Red के इस आसान फाइनेंस प्लान की डिटेल पढ़ने के बाद आप इस बाइक के इंजन और माइलेज की डिटेल को भी जान लीजिए। Jawa 42 Bobber Jasper Red Engine जावा 42 बॉबर में कंपनी ने 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर वाला इंजन दिया गया है जो 30.64 पीएस की पावर और 32.74 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। Jawa 42 Bobber Jasper Red Mileage माइलेज को लेकर कंपनी दावा करती है कि जावा 42 बॉबर एक लीटर पेट्रोल पर 30.56 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है और इस माइलेज को ARAI द्वारा प्रमाणित किया गया है। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें ऑटो न्यूज़ (Automobile News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram