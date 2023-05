Hyundai Motor ने ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए Shell India से मिलाया हाथ, जानें किसे होगा फायदा

Hyundai Motor के इस कदम का फायदा सबसे ज्यादा उन ग्राहकों को मिलेगा जो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए फास्ट चार्जिंग के विकल्प की तलाश में रहते हैं।

Hyundai Motor EV Charging Station का वर्तमान में 45 शहरों में 72-ईवी डीलर्स का मौजूदा नेटवर्क है।

