Hyundai Grand i10 Nios Base Model: 1 लाख की डाउन पेमेंट पर कितनी बनेगी हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस की मंथली EMI, जानें यहां

Hyundai Grand i10 Nios Base Model की एक्स शोरूम कीमत (दिल्ली) 5,68,500 रुपये है।

Hyundai Grand i10 Nios में कंपनी ने अपडेट करते हुए 4 एयरबैग्स को जोड़ा है। ( फोटो- HYUNDAI MOTORS)

पढें ऑटो न्यूज़ (Automobile News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram