Hyundai Exter vs Rivals Price Compare: कीमत के मामले में Tata Punch, Citroen C3 और Maruti Ignis के सामने कैसी है हुंडई एक्सटर, पढ़ें कंपेयर रिपोर्ट

Hyundai Exter का सीधे तौर पर मुकाबला टाटा पंच, सिट्रोएन सी3 और मारुति इग्निस के साथ होता है जिनका प्राइस कंपेयर आप यहां जान सकते हैं।

Hyundai Exter अपने सेगमेंट में सीएनजी किट के साथ आने वाली इकलौती एसयूवी है।

Hyundai Motor India ने आखिरकार बहुप्रतीक्षित एक्सटर मिनी सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी पेश कर दी है। नई Hyundai Exter को भारत में 5.99 लाख रुपये, एक्स-शोरूम की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। इसका सीधा मुकाबला टाटा पंच, मारुति सुजुकी इग्निस और सिट्रोएन सी3 से होगा। यहां आप जान लीजिए कि इसके राइवल्स के बीच कीमत को लेकर होने वाले मुकाबले में कौन सी एसयूवी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करती है। Hyundai Exter Vs Rivals: कीमतों की तुलना Make and model Petrol MT Petrol AMT CNG Hyundai Exter Rs 5.99 lakh – Rs 9.42 lakh Rs 7.97 lakh – Rs 10.10 lakh Rs 8.24 lakh – Rs 8.97 lakh Tata Punch Rs 5.99 lakh – Rs 8.92 lakh Rs 7.49 lakh – Rs 9.52 lakh T.B.A Maruti Suzuki Ignis Rs 5.84 lakh – Rs 7.61 lakh Rs 6.93 lakh – Rs 8.16 lakh N.A. Citroen C3 Rs 6.16 lakh – Rs 8.92 lakh N.A. N.A. Hyundai Exter Vs Rivals price नई Hyundai Exter की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.99 लाख रुपये से लेकर 10.10 लाख रुपये तक हैं। यह वर्तमान में इस सूची में एकमात्र कार है जिसमें फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी भी मिलती है । पंच की कीमत 5.99 लाख रुपये से 9.52 लाख रुपये, मारुति सुजुकी इग्निस की कीमत 5.84 लाख रुपये से 8.16 रुपये और सिट्रोएन सी3 की कीमत 6.16 लाख रुपये से 8.92 लाख रुपये, एक्स-शोरूम है। Hyundai Exter: इंजन और ट्रांसमिशन एक्सटर 1.2-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है जो कुछ अन्य हुंडई कारों जैसे ग्रैंड आई10 निओस और ऑरा में भी अपना काम करता है। यह मोटर 82 बीएचपी की पावर और 113 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और एक एएमटी के साथ जोड़ा गया है। एक्सटर में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एस और एसएक्स ट्रिम स्तरों में एक बायो फ्यूल सीएनजी विकल्प भी मिलता है। Hyundai Exter: फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो हुंडई एक्सटर में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और ब्लूलिंक कनेक्टेड कार तकनीक के साथ 8.0 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, डुअल कैमरा वाला एक डैशकैम, क्रूज़ कंट्रोल और बहुत कुछ मिलता है। इसके सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड के रूप में कई सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जिसमें छह एयरबैग्स, ईबीडी के साथ एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर, ईएससी, हिल असिस्ट कंट्रोल, सभी यात्रियों के लिए तीन-पॉइंट सीट बेल्ट शामिल हैं।

पढ़ें ऑटो न्यूज़ (Automobile News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram