2027 Hyundai Creta Spy Shots: हुंडई की सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड-साइज़ SUV क्रेटा का थर्ड जेनरेशन मॉडल एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान कैमरे में कैद हुआ है। इस बार सामने आई स्पाई तस्वीरें अब तक की सबसे साफ मानी जा रही हैं, जिनमें SUV के एक्सटीरियर हार्डवेयर से लेकर इंटीरियर अपग्रेड्स तक कई अहम बदलाव साफ नजर आ रहे हैं।

हालांकि कार अभी भी भारी कैमुफ्लाज में है, लेकिन इन लेटेस्ट तस्वीरों से यह साफ हो गया है कि हुंडई 2027 क्रेटा को पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम, दमदार और फीचर-लोडेड बनाने की तैयारी में है।

19-इंच अलॉय व्हील्स से बढ़ी रोड प्रेजेंस

लेटेस्ट 2027 Hyundai Creta spy images में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला एलिमेंट इसके नए 19-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स हैं, जिनके साथ 235/45 सेक्शन टायर्स दिए गए हैं। यह मौजूदा मॉडल की तुलना में बड़ा अपग्रेड है और साफ संकेत देता है कि नई क्रेटा ज्यादा अपमार्केट और स्पोर्टी लुक के साथ आएगी।

बड़े व्हील्स से यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि SUV का ट्रैक थोड़ा चौड़ा होगा, जिससे सड़क पर इसका स्टांस ज्यादा मजबूत और स्थिर नजर आएगा। साथ ही पहले देखे गए स्पाई शॉट्स से यह भी संकेत मिल चुका है कि नई क्रेटा का डिजाइन पहले से ज्यादा स्क्वेयर और अपराइट होगा।

साइज में भी होगी हल्की बढ़ोतरी

कैमुफ्लाज के बावजूद कार के ओवरऑल प्रपोर्शन यह इशारा करते हैं कि 2027 Hyundai Creta मौजूदा जेनरेशन के मुकाबले थोड़ी लंबी और ज्यादा मस्कुलर हो सकती है। इससे यह कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट से खुद को और बेहतर तरीके से अलग कर पाएगी और नए प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी टक्कर देगी।

रियर सीट के लिए ‘Boss Mode’ फीचर कन्फर्म

नई क्रेटा के केबिन से जुड़ी सबसे बड़ी और दिलचस्प जानकारी इसका Boss Mode-style फीचर है। स्पाई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि फ्रंट पैसेंजर सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और इसके कंट्रोल्स रियर सीट से भी ऑपरेट किए जा सकते हैं।

इसका मतलब यह है कि पीछे बैठा यात्री जरूरत के हिसाब से फ्रंट सीट को आगे खिसका सकता है या रिक्लाइन कर सकता है, जिससे लेगरूम बढ़ जाता है। आमतौर पर यह फीचर बड़ी और महंगी SUVs में देखने को मिलता है, ऐसे में क्रेटा में इसका आना इसे सेगमेंट में खास बना देगा।

प्रीमियम केबिन और नए डिजाइन एलिमेंट्स

स्पाई शॉट्स के मुताबिक, नई क्रेटा के टॉप वेरिएंट्स में ब्लैक लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री देखने को मिल सकती है। इसके अलावा केबिन का लेआउट पहले से ज्यादा क्लीन और हॉरिजॉन्टल डिजाइन थीम में नजर आता है, जो हुंडई की लेटेस्ट ग्लोबल कारों से इंस्पायर्ड है।

उम्मीद की जा रही है कि इसमें:

बड़ा ड्यूल-स्क्रीन सेटअप

लेवल-2 ADAS फीचर्स

पैनोरमिक सनरूफ

वेंटिलेटेड सीट्स

नया कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी पैकेज

जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं।

इंजन और लॉन्च टाइमलाइन (अनुमानित)

हालांकि हुंडई ने अभी ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि 2027 Hyundai Creta में मौजूदा इंजन ऑप्शंस को ही अपडेटेड फॉर्म में पेश किया जाएगा:

1.5L पेट्रोल

1.5L टर्बो पेट्रोल

1.5L डीज़ल

इसके साथ ही स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए माइल्ड-हाइब्रिड या स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर भी काम किया जा सकता है।

2027 Hyundai Creta FAQ

Q1. 2027 Hyundai Creta भारत में कब लॉन्च होगी?

A. संभावना है कि नई क्रेटा को भारत में 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है।

Q2. क्या नई क्रेटा मौजूदा मॉडल से बड़ी होगी?

A. हां, स्पाई तस्वीरों के मुताबिक नई क्रेटा थोड़ी लंबी और चौड़ी हो सकती है, जिससे इसका रोड प्रेजेंस बेहतर होगा।

Q3. Boss Mode फीचर किन वेरिएंट्स में मिलेगा?

A. यह फीचर संभवतः टॉप-एंड वेरिएंट्स में दिया जाएगा।

Q4. क्या 2027 Creta में ADAS मिलेगा?

A. उम्मीद है कि नई क्रेटा में लेवल-2 ADAS फीचर्स को और बेहतर किया जाएगा।

Q5. 2027 Hyundai Creta की कीमत कितनी हो सकती है?

A. अनुमान के मुताबिक इसकी शुरुआती कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा, यानी ₹11 लाख से ₹20 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।

Jansatta Automobile Expert Conclusion

कुल मिलाकर, 2027 Hyundai Creta न सिर्फ डिजाइन बल्कि फीचर्स और कम्फर्ट के मामले में भी एक बड़ा अपग्रेड साबित हो सकती है। 19-इंच अलॉय व्हील्स, Boss Mode सीट और प्रीमियम केबिन इसे सेगमेंट में और ज्यादा मजबूत दावेदार बनाते हैं।