Hyundai Bayon SUV: हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी नई एसयूवी हुंडई बायोन (SUV Hyundai Bayon) से पर्दा उठा दिया है। कंपनी इस नई कार को भारतीय बाजार में वेन्यू और क्रेटा के बीच लाइनअप करेगी। इसमें आकर्षक एक्सटीरियर डिजाइन के साथ डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले और जनरेटिव AI वॉयस असिस्टेंट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। Hyundai Bayon की कीमतों का ऐलान 26 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है, जिसे ग्राहक 11,000 रुपये की बुकिंग राशि देकर इस SUV को बुक कर सकते हैं।

नई हुंडई बायोन को खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए पेश किया गया है, जो आधुनिक फीचर्स, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और पेट्रोल इंजन वाली एसयूवी खरीदना चाहते हैं। लॉन्च के समय इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प दिए जाएंगे। कंपनी की एसयूवी रेंज में यह मॉडल मारुति विक्टोरिस जैसी गाड़ियों को टक्कर देगा।

Hyundai Bayon Design: कैसा है नई SUV का लुक?

हुंडई बायोन में कंपनी की नई ‘Art of Steel’ डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलती है। इसके फ्रंट में स्प्लिट हेडलैंप सेटअप दिया गया है। बोनट के किनारे पतली एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRL) लगाई गई हैं, जबकि मुख्य हेडलैंप यूनिट बंपर के निचले हिस्से में मौजूद है।

एसयूवी के फ्रंट बंपर पर ब्लैक और सिल्वर फिनिश दी गई है, जो इसे मजबूत लुक देती है। साइड प्रोफाइल में फ्लेयर्ड व्हील आर्च, शार्प कैरेक्टर लाइन और स्टाइलिश अलॉय व्हील मिलते हैं। ब्लैक पिलर और रूफ स्पॉइलर इसके डिजाइन को स्पोर्टी बनाते हैं।

पीछे की तरफ पतली टेललाइट्स, टेलगेट पर बड़े अक्षरों में BAYON नाम और डुअल-टोन बंपर दिया गया है। कुल मिलाकर इसका डिजाइन पारंपरिक बॉक्सी एसयूवी के बजाय क्रॉसओवर जैसा नजर आता है।

Hyundai Bayon Interior: डुअल 12.3-इंच स्क्रीन और डिजिटल केबिन

नई हुंडई बायोन का केबिन टेक्नोलॉजी पर खास जोर देता है। इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए दो 12.3-इंच डिस्प्ले दिए गए हैं और दोनों स्क्रीन को एक साथ जोड़कर डैशबोर्ड को आधुनिक डिजिटल लुक दिया गया है।

सेंटर कंसोल में वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा, एयर कंडीशनिंग कंट्रोल के लिए अलग पैनल और कई फिजिकल बटन व नॉब मिलते हैं। इससे ड्राइवर को कुछ जरूरी फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए हर बार टचस्क्रीन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एसयूवी में कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन जैसे कंट्रोल का भी सपोर्ट मिलेगा।

Hyundai Bayon में जनरेटिव AI वॉयस असिस्टेंट

नई बायोन की सबसे खास खूबियों में जनरेटिव एआई वॉयस असिस्टेंट शामिल है। यह हुंडई की भारतीय कारों में इस तरह की तकनीक का पहला इस्तेमाल है। कंपनी के मुताबिक, यह सिस्टम ड्राइवर की सामान्य बातचीत जैसी आवाज को समझकर संबंधित जानकारी देने और कार के कुछ फंक्शन इस्तेमाल करने में मदद करेगा।

इसमें हुंडई ब्लूलिंक की 70 से ज्यादा कनेक्टेड सुविधाएं भी दी गई हैं। इसके अलावा, ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट, इन-बिल्ट नेविगेशन और मल्टी-लैंग्वेज इंटरफेस जैसे फीचर्स मिलेंगे।

कंपनी के अनुसार, कार के सिस्टम में 500 से अधिक एम्बेडेड वॉयस कमांड उपलब्ध हैं। इनमें अंग्रेजी, हिंदी, हिंग्लिश, तमिल और बंगाली समेत कई भाषाओं का सपोर्ट शामिल है। इससे ड्राइवर को कार के कुछ फंक्शन वॉयस कमांड के जरिए इस्तेमाल करने में सुविधा मिलेगी।

Hyundai Bayon Engine: पेट्रोल इंजन कैसा होगा ?

हुंडई बायोन को लॉन्च के समय 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया जाएगा। यह वही इंजन है जिसका इस्तेमाल कंपनी क्रेटा में भी करती है।

इंजन स्पेसिफिकेशन जानकारी इंजन 1.5-लीटर MPi पेट्रोल सिलेंडर 4 अधिकतम पावर 115 PS अधिकतम टॉर्क 144 Nm मैनुअल गियरबॉक्स 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स IVT CNG विकल्प भविष्य में आने की संभावना, अभी पुष्टि नहीं

Hyundai Bayon की कीमत कितनी होगी?

हुंडई बायोन की अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत 9 लाख से 14 लाख रुपये के बीच हो सकती है। हालांकि, इसका सही प्राइस और वेरिएंट के अनुसार कीमतों का विवरण 26 अक्टूबर को सामने आएगा।

अगर इसकी शुरुआती कीमत अनुमानित दायरे के निचले हिस्से में रखी जाती है, तो यह उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है जो वेन्यू से ऊपर और क्रेटा से नीचे के विकल्प की तलाश में हैं। लेकिन अंतिम कीमत के आधार पर ही इसकी प्रतिस्पर्धा और वैल्यू फॉर मनी का सही आकलन किया जा सकेगा।

Hyundai Bayon का मुकाबला किन कारों से होगा?

हुंडई की एसयूवी रेंज में बायोन को वेन्यू और क्रेटा के बीच रखा जाएगा। बाजार में इसका मुकाबला मुख्य रूप से मारुति सुजुकी विक्टोरिस जैसी एसयूवी से होगा।