भारतीय कार बाजार में हुंडई ने अपनी नई एसयूवी बेयोन को लॉन्च कर दिया है, जिसे शुरुआती इंट्रोडक्टरी कीमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के साथ मार्केट में उतारा जा रहा है। कंपनी की एसयूवी को वेन्यू और क्रेटा के बीच लाइनअप किया गया है। इसकी बुकिंग कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत डीलरशिप के जरिए 11,000 रुपये की शुरुआती राशि पर की जा सकती है। जानें इसकी कीमत, फीचर्स, इंजन, डिजाइन सहित सभी जरूरी जानकारी।

Hyundai Bayon Price: कितनी है नई SUV की कीमत?

हुंडई बेयोन की शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) घोषित की गई है। यह इंट्रोडक्टरी कीमत है। फिलहाल सभी वेरिएंट की कीमतों की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। कंपनी ने इस एसयूवी को HX2, HX3, HX3 Plus, HX5, HX6, HX8 और HX10 समेत सात वेरिएंट में पेश किया है।

विवरण जानकारी कार का नाम हुंडई बायोन शुरुआती कीमत 9.99 लाख कीमत का प्रकार इंट्रोडक्टरी, एक्स-शोरूम वेरिएंट HX2, HX3, HX3 Plus, HX5, HX6, HX8, HX10 बुकिंग राशि 11,000 इंजन 1.5-लीटर पेट्रोल गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल और iVT ऑटोमैटिक CNG वर्जन जनवरी 2027 में आने की उम्मीद

Hyundai Bayon Design: कैसा है SUV का लुक?

हुंडई बेयोन को कंपनी के नए ‘Art of Steel’ डिजाइन लैंग्वेज पर तैयार किया गया है। इसका फ्रंट लुक काफी अलग है। आगे की तरफ स्लिम LED DRLs और नीचे की ओर LED हेडलैंप दिए गए हैं। बंपर पर ब्लैक और सिल्वर फिनिश इसे SUV जैसा मजबूत लुक देती है।

साइड प्रोफाइल में उभरे हुए व्हील आर्च, बॉडी क्लैडिंग, रूफ रेल्स और 17-इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं। पीछे की तरफ स्लिम LED टेललैंप, ब्लैक ट्रिम और बड़े अक्षरों में BAYON की बैजिंग दी गई है।

SUV के प्रमुख डायमेंशन इस प्रकार हैं:

डायमेंशन Hyundai Bayon लंबाई 4,245 मिमी चौड़ाई 1,810 मिमी ऊंचाई 1,605 मिमी व्हीलबेस 2,600 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस 205 मिमी बूट स्पेस 505 लीटर

मिलेंगी दो बड़ी स्क्रीन

हुंडई बेयोन के इंटीरियर में डैशबोर्ड पर दो 12.3-इंच डिस्प्ले दिए गए हैं। एक स्क्रीन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का काम करती है, जबकि दूसरी इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए है। इसके अलावा कंपनी ने केबिन में फिजिकल बटन और कंट्रोल भी दिए हैं, जिससे जरूरी फंक्शन इस्तेमाल करना आसान हो सकता है।

फीचर्स की बात करें तो SUV में वेरिएंट के अनुसार पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, ड्राइवर सीट के लिए पावर एडजस्टमेंट, वायरलेस फोन चार्जर, Bose साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग और रियर AC वेंट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं।

पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए सीट रिक्लाइनिंग की सुविधा भी दी गई है। 505 लीटर का बूट स्पेस होने से लंबी यात्रा के दौरान सामान रखने के लिए अच्छी जगह मिल सकती है।

Generative AI वॉयस असिस्टेंट से होगी बातचीत

नई हुंडई बेयोन की सबसे खास तकनीकों में जनरेटिव AI वॉयस असिस्टेंट शामिल है। यह सिस्टम सामान्य वॉयस कमांड से आगे बढ़कर बातचीत के अंदाज में सवालों को समझने और जवाब देने के लिए तैयार किया गया है।

इसकी मदद से मौसम, यात्रा, होटल और आसपास की जगहों जैसी जानकारियां पूछी जा सकती हैं। एसयूवी में हुंडई ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जिसमें 70 से अधिक कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं।

इसके अलावा ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट का सपोर्ट मिलता है। इससे समर्थित वाहन सिस्टम के सॉफ्टवेयर अपडेट बिना हर बार सर्विस सेंटर जाए प्राप्त किए जा सकते हैं। इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कई भारतीय भाषाओं का सपोर्ट भी दिया गया है।

Hyundai Bayon Engine: 115hp की पावर वाला पेट्रोल इंजन

हुंडई बेयोन में 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 115hp की पावर और 144Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और iVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है।

कंपनी के मुताबिक, ऑटोमैटिक वर्जन का दावा किया गया माइलेज 18.6 किलोमीटर प्रति लीटर है। यह आंकड़ा ARAI आधारित है; वास्तविक माइलेज ड्राइविंग स्टाइल और सड़क की स्थिति के अनुसार अलग हो सकता है।

सेफ्टी के लिए Level-2 ADAS और 6 एयरबैग

हुंडई बेयोन में सेफ्टी के लिए कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। इनमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक शामिल हैं।

एसयूवी में 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है, जो तंग जगहों पर पार्किंग के दौरान ड्राइवर की मदद कर सकता है। इसके अलावा Level-2 ADAS के तहत ड्राइवर को संभावित जोखिमों के बारे में अलर्ट करने और कुछ परिस्थितियों में सहायता देने वाले फीचर्स मिलते हैं।

जनवरी 2027 में आ सकता है Hyundai Bayon CNG

पेट्रोल मॉडल के बाद हुंडई बेयोन सीएनजी वर्जन भी पेश किए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसे जनवरी 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। सीएनजी वर्जन में इसी 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन पर आधारित पावरट्रेन मिलने की संभावना है।

सीएनजी टैंक को अंडरबॉडी में लगाने की योजना बताई गई है, जिससे बूट स्पेस बचाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, CNG मॉडल की कीमत, माइलेज और पावर के आधिकारिक आंकड़े अभी घोषित नहीं किए गए हैं।

Hyundai Bayon का मुकाबला किन कारों से होगा?

हुंडई बेयोन को कंपनी ने अपनी SUV रेंज में क्रेटा से नीचे रखा है और मार्केट में इसका सीधा मुकाबला, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक जैसी एसयूवी के साथ होगा।