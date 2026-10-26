हुंडई मोटर्स भारत में अपनी नई नवेली एसयूवी हुंडई बायोन को लॉन्च करने के बाद अब इसके सीएनजी वर्जन की लॉन्चिंग पर तेजी से काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, Hyundai Bayon CNG को जनवरी 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। इस एसयूवी को कंज्यूमर सेंट्रिक बनाने के मकसद से इसमें अंडर बॉडी सीएनजी टैंक दिया सकता है, जो कार के बूट स्पेस को बरकरार रखने में मददगार साबित होता है।

कंपनी ने अपनी नई बायोन को वेन्यू और क्रेटा के बीच स्टेबलिश किया है। इसका सीएनजी वर्जन लॉन्च होने के बाद उन ग्राहकों को एक और विकल्प मिल सकता है, जो माइलेज वाली एसयूवी की तलाश में रहते हैं। हालांकि, सीएनजी मॉडल की कीमत, माइलेज और अन्य तकनीकी जानकारियों की आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है।

Hyundai Bayon CNG Launch Date: कब आएगी नई SUV?

ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, हुंडई बायोन का सीएनजी वर्जन जनवरी 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। फिलहाल कंपनी ने इसके लिए किसी निश्चित लॉन्च तारीख, बुकिंग की शुरुआत या डिलीवरी शेड्यूल की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

बायोन के पेट्रोल मॉडल में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। माना जा रहा है कि CNG वर्जन भी इसी इंजन पर आधारित होगा, लेकिन गैस पर चलने के दौरान इसकी पावर और टॉर्क के आंकड़े पेट्रोल मॉडल से अलग हो सकते हैं।

Hyundai Bayon CNG में कैसा होगा इंजन?

Bayon CNG में 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलने की संभावना है। पेट्रोल वर्जन में यह इंजन 115hp की पावर और 144Nm का टॉर्क देता है। CNG पर चलने वाले वर्जन में आउटपुट थोड़ा कम रहने की उम्मीद है।

संभावित जानकारी विवरण मॉडल Hyundai Bayon CNG संभावित लॉन्च जनवरी 2027 इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पर आधारित सिलेंडर 4 पेट्रोल मॉडल की पावर 115hp पेट्रोल मॉडल का टॉर्क 144Nm गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल मिलने की संभावना CNG टैंक अंडरबॉडी में लगाए जाने की उम्मीद माइलेज अभी घोषित नहीं कीमत अभी घोषित नहीं

अंडरबॉडी सीएनजी टैंक से मिलेगा ये बड़ा फायदा

सीएनजी कार खरीदते समय कई ग्राहक बूट स्पेस को लेकर चिंतित रहते हैं। आमतौर पर सीएनजी सिलेंडर सामान रखने की जगह का बड़ा हिस्सा घेर सकता है। बायोन सीएनजी में अंडरबॉडी टैंक दिए जाने की संभावना इसी समस्या को कम करने के लिहाज से अहम है।

इस तरह की व्यवस्था में सीएनजी टैंक को कार के नीचे लगाया जाता है, जिससे सामान रखने की जगह को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हुंडई बायोन सीएनजी में यह व्यवस्था मिलती है तो यह उन परिवारों के लिए उपयोगी हो सकती है, जिन्हें रोजाना शहर में ड्राइविंग के साथ कभी-कभार लंबी यात्रा भी करनी पड़ती है।

Hyundai Bayon CNG का माइलेज कितना होगा?

फिलहाल, हुंडई बायोन सीएनजी माइलेज कितनी है, इसके बारे में कंपनी ने अभी कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है।

Hyundai Bayon CNG की कीमत कितनी हो सकती है?

हुंडई ने अभी बायोन सीएनजी की कीमत घोषित नहीं की है। आमतौर पर फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी वर्जन की कीमत समान पेट्रोल वेरिएंट से अधिक रखी जा सकती है।

Maruti Victoris और Grand Vitara से होगी टक्कर

हुंडई बायोन सीएनजी का मुकाबला भारतीय बाजार में सीएनजी विकल्प वाली एसयूवी से होगा। इसमें मारुति सुजुकी विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा जैसे मॉडल से होगा।