How To Keep Rats Away From Cars: कार में चूहों की घुसपैठ से हैं परेशान ? तो ये 6 टिप्स करेंगे आपकी मुश्किल आसान

How To Keep Rats Away From Cars के लिए बताए गए उपाय बेहत कम खर्च के साथ आपके लिए किसी भी नुकसान के बिना हैं जो आसानी से आपकी कार को चूहों से बचाएंगे।

rats in the car की परेशानी सबसे ज्यादा मानसून के मौसम में होती है जब धरती के गीला होने पर चूहे एक सूखे और सुरक्षित ठिकाने की तलाश करते हैं।

मानसून अपने साथ बारिश तो लाता ही है लेकिन इसके साथ कुछ परेशानियां भी लाता है जिसमें कार चलाने वालों को न सिर्फ सड़कों पर जलभराव की समस्या से दो चार होना पड़ता है बल्कि इस मौसम के दौरान कार में चूहों की घुसपैठ की संभावना काफी बढ़ जाती है जिसके परिणाम अक्सर कार की वायरिंग काटे जाने और दूसरे पार्ट्स को काटे जाने के रूप में सामने आते हैं। अगर आप भी अपनी कार में चूहों के घुसने से परेशान हैं या कार में चूहों की घुसपैठ को रोकना चाहते हैं तो यहां जान लीजिए चूहों के कार में घुसने के कारण और इससे बचने के सटीक उपाय जो आपकी कार को चूहों से बचाकर आपका पैसा और समय दोनों बचाएंगे। मानसून के मौसम में कार में चूहों के घुसपैठ का कारण मानसून के दौरान बारिश होने पर तमाम जगह जलभराव हो जाता है जिसके चलते जमीन में बिल बनाकर रहने वाले चूहे जिंदा रहने के लिए सुरक्षित ठिकाने की तलाश करते हैं। ऐसे में चूहों का निशाना बनती हैं कार जहां उनको रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान मिल जाता है। जहां वो कार की वायरिंग सहित तमाम चीजों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। कार में न रखें खाने पीने की चीजें कार चूहों के लिए अक्सर सुरक्षित ठिकाना होती हैं लेकिन चूहों को सबसे ज्यादा वो कार आकर्षित करती हैं जिसमें कुछ खाने पीने का सामान रखा होता है। इसलिए अपनी कार में कभी भी खाने पीने का सामान छोड़कर न जाएं। ऐसा करने से कार से आने वाले खाने की खुशबू चूहों को आकर्षित नहीं करेगी और उनके घुसने की संभावना काफी कम हो जाती है। अंधेरी जगहों पर न करें कार की पार्किंग चूहा अंधेरी जगहों पर बिल बनाकर रहने वाला जीव है क्योंकि अंधेरे का माहौल उसे बिल्ली और चील जैसे शिकारियों से बचाता है। मानसून के मौसम में बिलों में पानी भर जाने के बाद चूहे ऐसी ही अंधेरी जगह की तलाश में रहते हैं जिसके चलते अंधेरे में खड़ी कार उनके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाती हैं। इसलिए अपनी कार को जहां भी पार्क करें वहां कम से कम जीरो वाट का बल्ब जलाकर जरूर रखें जिससे कार में चूहों के घुसने की संभावना कम होगी। तम्बाकू के पत्ते तंबाकू इंसानों के लिए कैंसर का कारण बनता है लेकिन इसके पत्ते आपकी कार के लिए सुरक्षित साबित हो सकते हैं। अगर आप तंबाकू के सूखे पत्तों का एक गुच्छा कार के इंजन के पास और कार की डिग्गी में रखते हैं तो तंबाकू के पत्तों से निकलने वाली महक से चूहे कार में प्रवेश नहीं करेंगे और अगर कार में चूहे मौजूद हैं तो वो निकल जाएंगे। ये एक आजमाया हुआ कारगर नुस्खा है। Rat Repellent Sprays रेट रिपलेंट स्प्रे आपको किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर काफी कम कीमत पर मिल जाएगा। यह स्प्रे कार में चूहों की नो एंट्री को सुनिश्चित करता है और काफी प्रभावी होता है। इस स्प्रे को इस्तेमाल करते समय बच्चों और बुजुर्गों को कार से दूर रखना चाहिए। Also Read Car Buying Guide: डिस्काउंट ऑफर के बिना नई कार खरीदने पर पैसे बचाने के 5 टिप्स Rat Repellent machine स्प्रे की तरह रेट रिपलेंट मशीन भी आपको आसान से ई कॉमर्स वेबसाइट पर मिल जाएगी। हालांकि इस डिवाइस की कीमत थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन ये 100 प्रतिशत कारगर साबित होता है। यह डिवाइस आपको किसी मैकेनिक से कार के इंजन के पास फिट करवाना होता है। ऑन होने के बाद यह मशीन एक अल्ट्रासोनिक साउंड पैदा करती है जिसे चूहे बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस अल्ट्रासोनिक साउंड को सुनकर कार में मौजूद चूहे बाहर निकल जाते हैं और बाहर मौजूद चूहे कार में घुसने की हिम्मत नहीं करते। Also Read भयंकर गर्मी में भी कार रहेगी ठंडी, जब फॉलो करेंगे एसी मेंटेनेंस के ये 5 टिप्स पालतू जानवर अगर आप अपनी कार को घर में ही खड़ा करते हैं तो आपके पालतू जानवर बिल्ली या कुत्ता भी आपकी कार में चूहों की घुसपैठ को रोकने में प्रभावी साबित होते हैं। अगर आप घर में कुत्ता या बिल्ली पाल सकते हैं तो ये आपके लिए कार के साथ साथ घर में भी चूहों से निजात पाने का एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

