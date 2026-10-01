Car Discount 2026: त्योहारों का सीजन आते ही कार कंपनियां और डीलर ग्राहकों को लुभाने के लिए बड़े-बड़े डिस्काउंट और ऑफर्स का ऐलान करते हैं। कहीं 50 हजार, कहीं 1 लाख तो कुछ मॉडल्स पर 2-3 लाख से ज्यादा के फायदे बताए जाते हैं। सितंबर 2026 में भी कुछ कारों पर मिलने वाली छूट और कुल बेनिफिट 3.35 लाख तक पहुंच गया है।

डिस्काउंट ऑफर देखकर अगर आप भी कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है कि, 1 लाख का डिस्काउंट हमेशा आपकी जेब में सीधे 1 लाख की बचत नहीं करता।

कई बार कंपनी की तरफ से बताए जाने वाले टोटल बेनिफिट को कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बेनिफिट, लॉयल्टी बोनस, कॉर्पोरेट ऑफर और एक्सेसरीज को मिलाकर बनाया जाता है। इसलिए कार खरीदने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपके मामले में वास्तव में कितनी रकम कम हो रही है।

कार डिस्काउंट आखिर होता क्या है?

मान लीजिए किसी कार पर डीलर कहता है कि 1 लाख तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि कार की एक्स-शोरूम कीमत सीधे 1 लाख कम हो जाएगी।

उदाहरण के तौर पर अगर आपके सामने 1 लाख का डिस्काउंट है, तो उममें कैश डिस्काउंट 50,000, एक्सचेंज बोनस 25,000, लॉयल्टी बोनस 15,000, कॉर्पोरेट/अन्य लाभ 10,000 हो सकता है, जो कुल मिलाकर 1 लाख बनता है।

यहां अगर आपके पास पुरानी कार एक्सचेंज करने के लिए नहीं है, तो आपको 25,000 का एक्सचेंज बोनस नहीं मिलेगा और इसी तरह लॉयल्टी या कॉर्पोरेट बेनिफिट भी हर ग्राहक के लिए उपलब्ध नहीं होता। जिसका सीधा मतलब होता है कि विज्ञापन में 1 लाख का ऑफर और आपकी वास्तविक बचत दो अलग चीजें होती हैं।

कार डिस्काउंट को आसान तीन हिस्सों में समझें

Cash Discount: कैश डिस्काउंट कार पर मिलने वाली सीधी नकद छूट है।अगर डीलर लिखित कोटेशन में कार की कीमत से 50,000 कम कर रहा है, तो यह वास्तविक सीधी बचत होती है।

Exchange या Scrappage Bonus: एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस ग्राहक को पुरानी कार देने पर मिलता है, जिसे कैश डिस्काउंट के बरार नहीं मानना चाहिए। अगर आपकी पुरानी कार की मार्केट वैल्यू 4 लाख है और डीलर एक्सचेंज बोनस पर 25 हजार रुपये ऑफर कर रहा है, तो आपको सिर्फ बोनस नहीं, बल्कि पुरानी कार की वैल्यू को भी कंपेयर करना चाहिए।

Loyalty/Corporate/Other Benefits: लॉयल्टी, कॉर्पोरेट और अन्य लाभ का ऑफर सिर्फ कुछ खास ग्राहकों या शर्तों के आधार पर ही लागू होते हैं, जिसके बारे में डीलर से पात्रता पूरी करने की शर्तों के बारे में जरूर पूछें।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी कार की एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख है, जिसपर डीलर कुल 1 लाख रुपये का बेनिफिट ऑफर दे रहा है, तो उसमें कैश डिस्काउंट 50,000, एक्सचेंज बोनस 30,000, लॉयल्टी बोनस 20,000 शामिल होगा।

अब अगर आपके पास एक्सचेंज करने के लिए पुरानी कार नहीं है, तो आपको सिर्फ 50,000 और 20,000 रुपये यानी कुल 70 हजार रुपये तक का फायदा मिल सकता है। अगर आप लॉयल्टी ऑफर की पात्रता रखते हैं और अपनी पुरानी कार भी एक्सचेंज में दे रहे हैं, तो ऑफर की सभी शर्तों को पूरा करने के लिए आपको 1 लाख रुपये तक का बेनिफिट हो सकता है।

On-Road Price में कितना अंतर आया?

कार खरीदते समय सिर्फ एक्स-शोरूम कीमत मत देखें क्योंकि कार के लिए आपका वास्तविक खर्च ऑन रोड प्राइस होता है, जिसमें एक्स-शोरूम कीमत, आरटीओ/रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, टैक्स/अन्य सरकारी शुल्क, फास्टैग, एक्सेसरीज और अन्य डीलर चार्ज शामिल होते हैं। इसलिए डीलर से दो तरह का रिटर्न कोटेशन मांगे, जिसमें पहला बिना डिस्काउंट ऑफर के ऑनरोड प्राइस और दूसरा सारे ऑफर मिलाने के बाद ऑन रोड प्राइस। दोनों कोटेशन लेने के बाद कंपेयर करें और देखें की आपको किस डील में ज्यादा फायदा हो रहा है।

डिस्काउंट पर कार खरीदना हमेशा फायदेमंद होता है ?

ऐसा जरूरी नहीं है कि डिस्काउंट ऑफर के साथ कार खरीदने पर हमेशा आपको फायदा ही दे। किसी कार पर बड़ा डिस्काउंट मिलने के पीछे अलग-अलग कारण हो सकते हैं, जिसमें पुराना मॉडल ईयर, फेसलिफ्ट आने वाला होना, स्टॉक क्लियरेंस या किसी खास वेरिएंट की कम मांग जैसे कारण शामिल होते हैं।

सितंबर 2026 में भारतीय पैसेंजर व्हीकल डीलरों के पास करीब 38-40 दिनों का इन्वेंट्री स्टॉक बताया गया था। इसी दौरान अलग-अलग मॉडल्स पर करीब 50,000 से 3.35 लाख तक के डीलर-लेवल ऑफर रिपोर्ट किए गए।

इसलिए सिर्फ “बड़ी छूट” देखकर कार चुनने के बजाय कार की कीमत, मॉडल ईयर, वेरिएंट, स्टॉक डेट और अंतिम ऑन-रोड कीमत को साथ में देखना जरूरी है।

डिस्काउंट के चक्कर में पुरानी कार तो नहीं मिल रही?

यह सवाल खास तौर पर तब जरूरी है जब डीलर किसी पुराने मॉडल ईयर की कार पर बहुत बड़ा ऑफर दे रहा हो। उदाहरण के लिए, सितंबर 2026 में फॉक्सवैगन टाइगुन के पुराने MY2025 स्टॉक पर नए MY2026 मॉडल की तुलना में ज्यादा बेनिफिट दिए जा रहे हैं, जिसमें कुल बेनिफिट 3.5 लाख तक पहुंच गया है। इसका मतलब यह नहीं कि पुरानी कार खराब है। लेकिन ग्राहक को यह समझना चाहिए कि छूट के बदले वह किस मॉडल ईयर का वाहन खरीद रहा है।