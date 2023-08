Honda ने लॉन्च किया Extended Warranty Program, जानें किन ग्राहकों को कितना और क्या होगा फायदा

Honda Two Wheeler ने फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए दो नए प्रोगाम लॉन्च किए हैं जिसमें पहला एक्सटेंडेड वारंटी और दूसरी एक्सटेंडेड वारंटी प्लस है।

Honda Extended Warranty Program के तहत ग्राहकों को वारंटी बढ़ाने के तीन विकल्पों को दिया जा रहा है। (फोटो- RUSHLANE)

