Honda Rebel 500 Launch: होंडा ने भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम क्रूजर बाइक होंडा रेबेल 500 (Honda Rebel 500) को लॉन्च कर दिया है। बाइक के स्टैंडर्ड वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 4.50 लाख रुपये रखी गई है, जबकि ई-क्लच वेरिएंट के लिए 4.90 लाख रुपये खर्च करने होंगे। कंपनी ने इसकी बुकिंग भी पूरे देश में शुरू कर दी है। इस बाइक की खासियतों में इसका बॉबर-स्टाइल डिजाइन, कम सीट हाइट, टीएफटी डिस्प्ले और 471cc का ट्विन-सिलेंडर इंजन शामिल हैं।

Honda Rebel 500 की कीमत और वेरिएंट

होंडा की इस बाइक को दो वेरिएंट में पेश किया गया है। दोनों की कीमतें बेंगलुरु की एक्स-शोरूम कीमतों के आधार पर हैं।

वेरिएंट एक्स-शोरूम कीमत होंडा रेबेल 500 स्टैंडर्ड 4.50 लाख होंडा रेबेल 500 ई-क्लच 4.90 लाख दोनों वेरिएंट की कीमत में अंतर 40,000 रुपये

ग्राहक बाइक को 5,000 रुपये की टोकन राशि देकर बुक कर सकते हैं। इसकी बिक्री देशभर में होंडा बिगविंग डीलरशिप के जरिए की जाएगी।

पहले से करीब 62,000 सस्ती हुई Honda Rebel 500

होंडा रेबेल 500 पहले भी भारत में उपलब्ध थी लेकिन उस समय इसे पूरी तरह बनी हुई बाइक के रूप में विदेश से आयात किया जाता था। इसकी कीमत 5.12 लाख रुपये एक्स-शोरूम (दिल्ली) थी। अब कंपनी ने बाइक में स्थानीयकरण बढ़ाया है और इसके करीब 50 प्रतिशत पार्ट्स भारत में तैयार या सोर्स किए जाने का अनुमान है। हालांकि, इंजन अभी आयात किया जा रहा है।

नई कीमत पुराने मॉडल की शुरुआती कीमत से करीब 62,000 रुपये कम है। कंपनी भविष्य में इंजन के लोकलाइजेशन भी करने पर काम कर रही है, जिससे आगे कीमत को लेकर और संभावनाएं बन सकती हैं।

471cc का ट्विन-सिलेंडर इंजन

होंडा रेबेल 500 में 471cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है। इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन के अनुसार, यह इंजन 46hp की पावर और 43.3Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है।

E-Clutch वेरिएंट में क्या है खास?

होंडा रेबेल 500 ई-क्लच वेरिएंट उन राइडर्स के लिए खास है, जो गियर बदलते समय बार-बार क्लच लीवर चलाने की परेशानी कम करना चाहते हैं।

क्लच के बिना गियर शिफ्ट: सिस्टम सामान्य राइडिंग में क्लच लीवर का इस्तेमाल किए बिना गियर बदलने की सुविधा देता है।

मैनुअल कंट्रोल भी: जरूरत पड़ने पर राइडर पारंपरिक क्लच लीवर का इस्तेमाल कर सकता है।

अतिरिक्त कीमत: E-Clutch वेरिएंट स्टैंडर्ड मॉडल से 40,000 रुपये महंगा है।

फीचर्स में मिलता है TFT डिस्प्ले और ट्रैक्शन कंट्रोल

होंडा रेबेल 500 का डिजाइन क्लासिक क्रूजर और बॉबर स्टाइल से प्रेरित है, लेकिन इसमें आधुनिक फीचर्स भी दिए गए हैं।

LED प्रोजेक्टर हेडलैंप: बाइक में गोल डिजाइन वाला LED प्रोजेक्टर हेडलैंप दिया गया है, जो इसके क्लासिक लुक को बनाए रखता है।

3.5-इंच TFT डिस्प्ले: सर्कुलर टीएफटी इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले में होंडा रोडसिंक कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की सुविधा मिलती है।

ट्रैक्शन कंट्रोल: होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल सिस्टम पीछे के पहिये की पकड़ बनाए रखने में मदद करता है।

कितनी है सीट हाइट और वजन

होंडा रेबेल 500 की एक अहम खासियत इसकी 690mm की सीट हाइट है। कम सीट हाइट की वजह से कई राइडर्स को बाइक पर बैठने और पैर जमीन तक पहुंचाने में आसानी हो सकती है। इसका वजन 191kg है और इसमें दोनों तरफ 16-इंच के पहिये मिलते हैं।

Royal Enfield Shotgun 650 से होगा मुकाबला?

कीमत के लिहाज से होंडा रेबेल 50 का मुकाबला प्रीमियम क्रूजर और बॉबर-स्टाइल मोटरसाइकिलों से होगा। इनमें रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 एक प्रमुख नाम है।