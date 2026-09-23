Honda QC3 Launch: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने भारत में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर होंडा क्यूसी3 (Honda QC3) को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.35 लाख रुपये (दिल्ली) रखी गई है। क्यूसी3 को खास तौर पर फैमिली और रोजाना शहर में इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। इसमें 3kWh बैटरी, 145km की सर्टिफाइड IDC रेंज, 5-इंच TFT डिस्प्ले और 32 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज मिलता है।

शुरुआती चरण में स्कूटर की उपलब्धता पांच शहरों तक सीमित रखी गई है, जिसके पहले चरण में होंडा क्यूसी3 इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री दिल्ली, आगरा, कटक, सूरत और कोल्लम में चुनिंदा होंडा रेडविंग डीलरशिप के जरिए होगी। इसकी बुकिंग 5,000 रुपये में शुरू हो चुकी है।

Honda QC3 Price: कितनी है कीमत?

होंडा क्यूसी3 की एक्स-शोरूम कीमत 1.35 लाख है और यह कीमत दिल्ली के लिए बताई गई है, जिसे 5 हजार रुपये के टोकन अमाउंट के साथ बुक किया जा सकता है।

Honda QC3 Battery और Range

होंडा क्यूसी3 में 3kWh बैटरी पैक दिया गया है, जो कंपनी के अनुसार एक बार फुल चार्ज होने पर 145 किलोमीटर की IDC रेंज देता है। होंडा ने क्यूसी3 में फिक्स्ड बैटरी सेटअप दिया है। इस स्कूटर की बैट्री को 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में करीब 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है, जबकि फुल चार्ज होने में इसे करीब 4 घंटे का समय लगेगा।

5-इंच TFT डिस्प्ले और होंडा रोडसिंक

होंडा क्यूसी3 में 5-इंच टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसमें होंडा रोडसिंक कनेक्टिविटी मिलती है, जिसके जरिए स्मार्टफोन से जुड़े कई फीचर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

स्कूटर में, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

32 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज

होंडा का कहना है कि क्यूसी3 को रोजमर्रा की उपयोगिता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है, जिसके चलते इसमें 32 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज दिया गया है। इसके साथ स्मार्ट की और कीलेस इग्निशन की सुविधा भी दी गई है। स्कूटर में आगे और पीछे 12-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं। सस्पेंशन के लिए आगे टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं।

Honda QC3 Brakes और Safety Features

ब्रेकिंग के लिए क्यूसी3 में आगे डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक दिया गया है, जिसके साथ कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है। सुरक्षा और सुविधा से जुड़े प्रमुख फीचर्स में स्मार्ट की, कीलेस इग्निशन और कनेक्टेड फीचर्स शामिल हैं।

Honda QC3 के चार कलर ऑप्शन

Honda QC3 को चार कलर विकल्पों मैट फोटॉन ग्रे मेटैलिक, पर्ल प्रेशियस व्हाइट, पर्ल शैलो ब्लू और पर्ल सायरन ब्लू में पेश किया गया है।

Honda QC3 किन स्कूटरों से मुकाबला करेगा ?

होंडा क्यूसी3 भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में टीवीएस आईक्यूब, बजाज चेतक और एथर रिट्जा जैसे मॉडल्स के साथ मुकाबला करेगा।