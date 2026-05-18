भारत में सेडान कार सेगमेंट में अपनी मजबूत पहचान रखने वाली होंडा की नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट 2026 (Honda City Facelift 2026) लॉन्च से पहले फिर चर्चा में है। कंपनी 22 मई 2026 को नई City Facelift को ZR-V SUV के साथ पेश कर सकती है। लॉन्च से पहले कार की नई स्पाई तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई हैं, जिनमें इसके रियर डिजाइन, इंटीरियर और नए अलॉय व्हील्स की झलक देखने को मिली है।

Honda City Facelift 2026 में क्या नया दिखा?

ताजा स्पाई इमेज में नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट के कई नए डिजाइन अपडेट सामने आए हैंत जिसकी डिटेल इस प्रकार है।

नया फ्रंट डिजाइन: कार में फ्रंट पर कनेक्टेड एलईडी डीआरएल सेटअप दिया गया है, जो इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न लुक देता है। इसके साथ फ्रंट बंपर में नया डिजाइन एलिमेंट भी देखा गया है।

नए अलॉय व्हील्स: इस बार टेस्टिंग के दौरान कार में नए डिजाइन वाले ऑल-ब्लैक अलॉय व्हील्स दिखाई दिए हैं, जो इसके स्पोर्टी लुक को बेहतर बनाते हैं।

रियर लुक: नई तस्वीरों में पहली बार कार का रियर हिस्सा भी सामने आया है। इसमें ब्लैक कॉन्ट्रास्ट ट्रिम वाला नया बंपर दिया गया है। बंपर के किनारों पर ट्रायएंगुलर डिजाइन एलिमेंट भी देखने को मिला है, जो फ्रंट डिजाइन से मेल खाता है। हालांकि, एलईडी टेललाइट्स का डिजाइन पहले जैसा ही रखा गया है और बूट लिप स्पॉइलर भी मौजूदा मॉडल से लिया गया है।

इंटीरियर में मिलेंगे नए फीचर्स

होंडा सिटी फेसलिफ्ट के इंटीरियर में भी कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। स्पाई तस्वीरों में नई फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन दिखाई दी है। इसके अलावा डैशबोर्ड पर ब्लू एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है, जिससे केबिन ज्यादा प्रीमियम महसूस होगा।

इंजन और पावरट्रेन

नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट में मौजूदा इंजन विकल्प जारी रहने की उम्मीद है।

पेट्रोल इंजन:

1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन

पावर: 121hp

टॉर्क: 145Nm

गियरबॉक्स: 6-स्पीड मैनुअल और CVT

हाइब्रिड वर्जन

स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन

कंबाइंड पावर: 126hp

ट्रांसमिशन: e-CVT

Honda City Facelift 2026 की संभावित कीमत

नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है। वर्तमान मॉडल की कीमतें इस प्रकार हैं:

पेट्रोल वर्जन: 11.99 लाख से 16.07 लाख

हाइब्रिड वर्जन: 19.99 लाख (एक्स-शोरूम)

किन कारों से होगा मुकाबला?

भारतीय बाजार में नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट का सीधा मुकाबला इस सेगमेंट की वोक्सवैगन वर्टस, स्कोडा स्लाविया और हुंडई वरना जैसी प्रीमियम सेडान कारों से होगा।

Jansatta Automobile Expert Conclusion

होंडा सिटी फेसलिफ्ट 2026 में कंपनी डिजाइन और फीचर्स के स्तर पर कई नए बदलाव करने जा रही है। खासतौर पर नया फ्रंट लुक, अपडेटेड इंटीरियर और प्रीमियम फीचर्स इसे पहले से ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं। अब सभी की नजरें 22 मई 2026 के आधिकारिक लॉन्च पर टिकी हैं।

(Source – Autocar India)