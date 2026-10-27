Honda CB350C Black Edition: होंडा ने अपनी 350cc रेट्रो-क्लासिक मोटरसाइकिल सीबी350सी का नया ब्लैक एडिशन पेश किया है। इस नए एडिशन में बाइक को ब्लैक थीम के साथ अलग लुक दिया गया है, जिससे इसका क्लासिक डिजाइन और ज्यादा आकर्षक नजर आता है। यह उन ग्राहकों को पसंद आ सकता है जो क्रोम की जगह डार्क फिनिश वाली बाइक चाहते हैं।

Honda CB350C Black Edition का डिजाइन

ब्लैक एडिशन की सबसे बड़ी खासियत इसका डार्क लुक है। बाइक की ब्लैक थीम इसे पारंपरिक क्रोम फिनिश वाली मोटरसाइकिलों से अलग पहचान देती है। CB350C के क्लासिक डिजाइन में गोल हेडलैंप, मस्कुलर फ्यूल टैंक, चौड़े मडगार्ड और स्प्लिट सीट सेटअप मिलता है। सीबी350सी की मौजूदा रेंज में टैंक और साइड पैनल पर स्ट्राइप ग्राफिक्स, लंबा एग्जॉस्ट और क्लासिक बॉडीवर्क दिया गया है।

इंजन और परफॉर्मेंस

Honda CB350C में 348.36cc का सिंगल-सिलेंडर मिलता है, जिसकी पूरी डिटेल नीचे दी गई है।

स्पेसिफिकेशन Honda CB350C इंजन 348.36cc, एयर-कूल्ड सिलेंडर सिंगल-सिलेंडर अधिकतम पावर 15.5 kW (करीब 21 PS) अधिकतम टॉर्क लगभग 29.4 Nm गियरबॉक्स 5-स्पीड ब्रेक आगे और पीछे डिस्क ABS ड्यूल-चैनल

फीचर्स में मिलते हैं ये विकल्प

Honda CB350C में रेट्रो डिजाइन के साथ रोजमर्रा की राइडिंग के लिए कई उपयोगी फीचर्स दिए गए हैं। इनमें शामिल हैं:

फुल LED हेडलैंप और टेललैंप

Honda RoadSync स्मार्टफोन कनेक्टिविटी

नेविगेशन और कॉल से जुड़े विकल्प

Honda Selectable Torque Control

असिस्ट और स्लिपर क्लच

आगे और पीछे डिस्क ब्रेक

ड्यूल-चैनल ABS

डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

Honda CB350C की कीमत कितनी है?

2026 Honda CB350C रेंज की कीमतें वेरिएंट के अनुसार अलग-अलग हैं। मौजूदा कीमतों के मुताबिक स्टैंडर्ड वेरिएंट 2,00,300 रुपये, डीएलएक्स वेरिएंट 2,02,700 रुपये, स्पेशल एडिशन 2,04,700 रुपये और नए ब्लैक एडिशन की ऑन-रोड कीमत लगभग 2.32 लाख रुपये है। ये एक्स-शोरूम, बेंगलुरु की कीमतें हैं।

किन बाइक्स से होगा मुकाबला?

होंडा सीबीCB350सी का सीधा मुकाबला, रेट्रो-क्लासिक सेगमेंट की मोटरसाइकिलों से होता है, जिसमें रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और जावा 350 का नाम शामिल है।