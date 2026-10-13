Honda CB250SS Scrambler: होंडा ने अपनी नई स्क्रैम्बलर स्टाइल मोटरसाइकिल CB250SS Concept से पर्दा उठा दिया है। यह बाइक क्लासिक डिजाइन और मॉडर्न फीचर्स के कॉम्बिनेशन के साथ आई है, जिसमें गोल हेडलाइट, सफेद फ्यूल टैंक पर लाल ग्राफिक्स, ब्राउन कलर की रिब्ड सीट और ब्लॉक-पैटर्न टायर दिए गए हैं। जानें कीमत से लेकर फीचर्स तक की पूरी डिटेल।

नई होंडा सीबी250एसएस को चीन के चोंगकिंग में आयोजित CIMA Motorcycle Trade Show में दिखाया गया। फिलहाल यह कॉन्सेप्ट मॉडल है। कंपनी ने इसके प्रोडक्शन वर्जन की पूरी जानकारी, कीमत और भारत में लॉन्च को लेकर कोई स्पष्ट आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

Honda CB250SS Scrambler का डिजाइन कैसा है?

होंडा सीबी 250एसएस कॉन्सेप्ट का डिजाइन नियो-रेट्रो थीम पर आधारित है। इसमें पुराने जमाने की मोटरसाइकिलों जैसा लुक देने के साथ कुछ आधुनिक एलिमेंट भी शामिल किए गए हैं। बाइक का डिजाइन उन लोगों को पसंद आ सकता है, जिन्हें क्लासिक स्टाइल के साथ रग्ड और स्पोर्टी अपील वाली मोटरसाइकिल पसंद है।

Honda CB250SS में मिलेगा 249cc का इंजन

नई होंडा सीबी250एसएस स्क्रैम्बलर कॉन्सेप्ट में 249cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह इंजन होंडा की जापानी बाजार में बिकने वाली रीबेल 250 जैसी मोटरसाइकिलों के इंजन जैसा हो सकता है।

हालांकि, कंपनी ने अभी सीबी250एसएस के लिए इंजन की आधिकारिक पावर और टॉर्क रेटिंग जारी नहीं की है। जापानी बाजार की रीबेल 250 में इसी क्षमता वाले इंजन से करीब 26 बीएचपी की पावर और 22 एनएम का टॉर्क मिलता है, लेकिन इन आंकड़ों को CB250SS के लिए कन्फर्म स्पेसिफिकेशन नहीं माना जाना चाहिए।

TFT डिस्प्ले और कनेक्टिविटी का विकल्प

Honda CB250SS Concept में गोल आकार का टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देता है। इसमें होंडा रोड सिंक जेन 2 कनेक्टिविटी सिस्टम और नेविगेशन जैसे फीचर्स दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

इस तरह के सिस्टम के जरिए राइडर को स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और राइड से जुड़ी जानकारी एक ही डिस्प्ले पर मिल सकती है। हालांकि, प्रोडक्शन मॉडल में कौन-कौन से फीचर्स दिए जाएंगे और वे किन वेरिएंट में उपलब्ध होंगे, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है।

क्या Honda CB250SS असली ऑफ-रोड बाइक होगी?

बाइक में ब्लॉक-पैटर्न ड्यूल-पर्पज टायर, फ्रंट USD फोर्क, रियर मोनोशॉक और इंजन के नीचे प्रोटेक्शन प्लेट दी गई है। ये सभी एलिमेंट इसे स्क्रैम्बलर स्टाइल देते हैं। हालांकि, सिर्फ रग्ड टायर और स्क्रैम्बलर डिजाइन के आधार पर इसे हार्डकोर ऑफ-रोड बाइक नहीं कहा जा सकता।

इसके पहिए करीब 17 इंच के नजर आते हैं और सस्पेंशन ट्रैवल की पूरी जानकारी भी अभी सामने नहीं आई है। इसलिए खराब सड़कों और हल्के कच्चे रास्तों पर इसकी क्षमता का आकलन करने के लिए प्रोडक्शन मॉडल के स्पेसिफिकेशन और राइडिंग टेस्ट का इंतजार करना होगा।

Honda CB250SS की कीमत कितनी होगी?

होंडा ने अभी CB250SS Scrambler Concept की कीमत का खुलासा नहीं किया है। प्रोडक्शन वर्जन की कीमत इसके बाजार, फीचर्स और पावरट्रेन पर निर्भर करेगी। भारत में लॉन्च होने की स्थिति में इसकी कीमत और मुकाबले में मौजूद बाइक्स की जानकारी कंपनी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।

भारत में कब लॉन्च होगी Honda CB250SS?

फिलहाल होंडा सीबी 250 एसएस स्क्रैम्बलर के भारत में लॉन्च की पुष्टि नहीं हुई है। बाइक को चीन में पेश किया गया है और इसके ग्लोबल बाजारों में आने की संभावनाओं को लेकर अभी पूरी स्पष्टता नहीं है।