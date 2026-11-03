Honda ADV125: होंडा ने EICMA 2026 में अपना नया एडवेंचर स्टाइल स्कूटर ADV125 पेश किया है। इसमें 125cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन, 5-इंच टीएफटी डिस्प्ले और होंडा रोडसिंक कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं। कंपनी ने इसके डिजाइन को अपने बड़े एडवेंचर स्कूटरों जैसा रग्ड लुक दिया है। फिलहाल इसे यूरोपीय बाजार के ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

Honda ADV125 का इंजन और परफॉर्मेंस

होंडा एडीवी125 में 125cc का लिक्विड-कूल्ड, eSP+ SOHC, 4-वॉल्व इंजन दिया गया है। यह इंजन 8,750rpm पर 12.5PS की पावर और 6,500rpm पर 11.7Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यही इंजन Honda PCX125 में भी इस्तेमाल किया जाता है।

कंपनी के मुताबिक, स्कूटर की टॉप स्पीड 97 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर आराम से क्रूज करने के लिहाज से तैयार किया गया है। इसमें पीजीएम -एफआई फ्यूल इंजेक्शन, आईडलिंग स्टॉप सिस्टम और एसीजी साइलेंट स्टार्टर जैसी तकनीकें भी मिलती हैं।

47.6 kmpl का माइलेज, 385km तक की रेंज

होंडा एडवेंचर 125 (Honda ADV125) को माइलेज के लिहाज से भी उपयोगी बनाने की कोशिश की गई है। कंपनी के WMTC टेस्टिंग मानक के अनुसार, इसका माइलेज लगभग 47.6 किलोमीटर प्रति लीटर है।

स्कूटर में 8.1 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है और कंपनी के दावे के मुताबिक, फुल टैंक पर इसकी अनुमानित रेंज करीब 385 किलोमीटर तक हो सकती है। वास्तविक माइलेज और रेंज सड़क, ट्रैफिक, राइडिंग स्टाइल और अन्य परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकती है।

एडवेंचर स्टाइल डिजाइन और चार कलर

होंडा एडवेंचर 125 का डिजाइन कंपनी के बड़े बड़े एडवेंचर स्कूटरों से प्रेरित है। इसमें ऊंची विंडस्क्रीन, आक्रामक ड्यूल हेडलैंप और इंटीग्रेटेड डीआरएल दिए गए हैं। इसके अलावा स्टेप-अप सीट, ऊपर की ओर उठा हुआ एग्जॉस्ट और ब्लॉक-पैटर्न ट्यूबलेस टायर इसे एडवेंचर स्कूटर जैसा लुक देते हैं।

कंपनी ने इसे चार रंगों पर्ल फाल्कन ग्रे, पर्ल कूल व्हाइट, मैट साइबोस ग्रे मेटैलिक, मैट पर्ल डायस्प्रो रेड में पेश किया है।

TFT स्क्रीन और Honda RoadSync

Honda ADV125 का एक बड़ा आकर्षण इसका 5-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले है। इसमें राइडिंग से जुड़ी जरूरी जानकारी दिखाई देती है। होंडा रोडसिंक कनेक्टिविटी की मदद से स्मार्टफोन को स्कूटर से कनेक्ट किया जा सकता है।

इसके जरिए राइडर नेविगेशन, मैसेज और म्यूजिक कंट्रोल जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकता है। स्कूटर में होंडा स्मार्ट-की भी दी गई है, जिससे बिना पारंपरिक चाबी के इग्निशन चालू किया जा सकता है। सीट और फ्यूल फिलर कैप खोलने की सुविधा भी स्मार्ट की से मिलती है।

इसके अलावा स्कूटर में यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। कंपनी एक्सेसरीज के तौर पर हीटेड ग्रिप्स, सिक्योरिटी बजर, बॉडी कवर, रियर कैरियर और 40-लीटर टॉप बॉक्स भी उपलब्ध कराती है।

सस्पेंशन, ब्रेक और ग्राउंड क्लीयरेंस

Honda ADV125 में स्टील ट्यूबलर अंडरबोन फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। इसके फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क और रियर में ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं। स्कूटर के फ्रंट में 14-इंच और रियर में 13-इंच के व्हील मिलते हैं। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं और Nissin ब्रेक कैलिपर्स का इस्तेमाल किया गया है। सुरक्षा के लिए सिंगल-चैनल ABS स्टैंडर्ड है।

इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 165mm और सीट हाइट 780mm है। कंपनी ने सीट के नीचे 29 लीटर का स्टोरेज स्पेस और 2 लीटर का ग्लव बॉक्स दिया है। ब्लॉक-पैटर्न टायर और ग्राउंड क्लीयरेंस इसे खराब रास्तों और हल्के ऑफ-रोड ट्रैक पर चलाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, इसे गंभीर ऑफ-रोडिंग के लिए बनी मोटरसाइकिल नहीं समझना चाहिए।

Honda ADV125 भारत में लॉन्च होगा?

फिलहाल Honda ADV125 को EICMA 2026 में पेश किया गया है और इसका मुख्य बाजार यूरोप है। कंपनी ने भारत में इसकी लॉन्चिंग, कीमत या बिक्री शुरू होने की तारीख की घोषणा नहीं की है।

भारत में होंडा पहले ही ADV160 जैसे एडवेंचर स्टाइल स्कूटर को अपने आगामी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल कर चुकी है। ऐसे में ADV125 की भारतीय बाजार में एंट्री को लेकर दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन फिलहाल इसे संभावित संभावना से आगे नहीं माना जा सकता।