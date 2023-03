बस 11 हजार रुपये देकर मिल सकता है रिमोट से स्टार्ट होने वाला होंडा एक्टिवा 6जी एच स्मार्ट, ये रहा पूरा प्लान

Honda Activa 6G H Smart की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 80,537 रुपये है जिसे इस प्लान के जरिए आसानी से खरीदा जा सकता है।

Honda Activa 6G H Smart में ड्रम ब्रेक के साथ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया है। (फोटो- HONDA)

