Holi 2023 में खरीदना चाहते हैं नई कार ? तो जानें Renault Kwid और Kiger पर मिलने वाले डिस्काउंट की डिटेल

Renault Discount Offer में कंपनी रेनो क्विड और रेनो काइगर पर जो डिस्काउंट दे रही है उसमें नकद छूट के अलावा एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी शामिल है।

Renault India जिन दो कारों पर डिस्काउंट दे रही है उसमें एक एंट्री लेवल हैचबैक औ दूसरी सब 4 मीटर एसयूवी है।

