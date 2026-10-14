Hero Xtreme 160R 4V 2026: हीरो मोटोकॉर्प अपनी स्पोर्टी बाइक एक्स्ट्रीम 160आर4वी (Xtreme 160R 4V)को नए अपडेट के साथ लॉन्च करने जा ही है, जिसमें इस नई बाइक का टीचर जारी कर दिया गया है। नई Hero Xtreme 160R 4V को 16 अक्टूबर 2026 को लॉन्च किया जाना है। इस अपडेट में बाइक को नया लुक देने के साथ टेक्नोलॉजी और राइडिंग एक्सपीरियंस बेहतर बनाने पर जोर दिया जा सकता है।

160cc बाइक सेगमेंट में लगातार मुकाबला बढ़ने के चलते हाल ही में बजाज पल्सर N160 और टीवीएस अपाचे RTR 160 4V जैसे पॉपुलर बाइक्स को कंपनियों ने नए अपडेट दिए हैं, जिसमें फीचर्स से लेकर डिजाइन तक काफी कुछ शामिल है। ऐसे में हीरो की इस बाइक के अपडेट में सबसे ज्यादा चर्चा टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को लेकर है। हालांकि, कंपनी ने अभी नई बाइक के सभी फीचर्स, कीमत और इंजन में संभावित बदलावों का पूरा खुलासा नहीं किया है।

Hero Xtreme 160R 4V 2026: क्या हो सकते हैं बड़े बदलाव ?

हीरो मोटोकॉर्प की नई Xtreme 160R 4V में मौजूदा मॉडल की तुलना में फ्यूल टैंक, सीट, हेडलाइट और टेललाइट के डिजाइन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बाइक की राइडिंग पोजिशन यानी राइडर के बैठने के तरीके में भी बदलाव की संभावना है। इसके अलावा, ब्रेकिंग सिस्टम में सुधार या नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

क्या होगा हीरो एक्स्ट्रीम में सबसे बड़ा अपडेट?

नई हीरो एक्स्ट्रीम 160आर 4वी का सबसे बड़ा अपडेट टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो सकता है। फिलहाल इस बाइक में मल्टीकलर एलसीडी डिस्प्ले मिलता है, जिसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसी सुविधा दी गई है। अगर नए मॉडल में टीएफटी डिस्प्ले मिलता है, तो बाइक में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी से जुड़े अतिरिक्त फीचर्स भी शामिल किए जा सकते हैं।

टीएफटी डिस्प्ले मिलने के बाद संभावित फीचर्स की बात करें, तो उसमें कलर टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, कॉल और SMS अलर्ट, बेहतर नेविगेशन सुविधा, गूगल मैप मिररिंग, राइडिंग से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।

डिजाइन में भी हो सकते हैं बदलाव

टीजर में बाइक के नए अवतार की झलक देखने को मिली है। नई एक्सट्रीम 160आर 4वी में मौजूदा मॉडल की तुलना में कुछ डिजाइन बदलाव किए जाने की संभावना है। इनमें फ्यूल टैंक के आसपास की स्टाइलिंग, सीट का डिजाइन, हेडलाइट और टेललाइट शामिल हो सकते हैं।

बाइक के नए ग्राफिक्स और कलर ऑप्शन भी पेश किए जा सकते हैं। इन बदलावों से मोटरसाइकिल को ज्यादा आधुनिक और स्पोर्टी लुक मिल सकता है। हालांकि, लॉन्च के दौरान ही यह साफ होगा कि कंपनी ने डिजाइन में कितने बड़े बदलाव किए हैं।

इंजन में बदलाव होगा या पुराना इंजन ही मिलेगा?

मौजूदा हीरो एक्स्ट्रीम 160आर 4वी में 163.2cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल-कूल्ड, 4-वॉल्व इंजन दिया गया है। यह इंजन 16.9 PS की अधिकतम पावर और 14.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है।

नई बाइक में इसी इंजन को जारी रखे जाने की संभावना है। हालांकि, कंपनी इंजन की ट्यूनिंग में बदलाव करके प्रदर्शन को बेहतर बना सकती है।

Hero Xtreme 160R 4V की कीमत कितनी होगी?

मौजूदा हीरो एक्स्ट्रीम 160आर 4वी की एक्स-शोरूम कीमत वेरिएंट के अनुसार लगभग 1.33 लाख से 1.38 लाख रुपये के बीच है। नए मॉडल में अतिरिक्त फीचर्स और संभावित डिजाइन बदलावों के कारण कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है।

किन बाइक के साथ होगा मुकाबला ?

New Hero Xtreme 160R 4V का मुकाबला भारतीय बाजार में 160cc सेगमेंट की दूसरी स्पोर्टी बाइक्स से होगा, जिसमें बजाज पल्सर एन160 और टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4वी का नाम मुख्य रूप से शामिल है।