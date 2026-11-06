हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी स्पोर्टी लुक और आधुनिक फीचर्स वाली Hero Xtreme 125R Stealth Edition को लॉन्च कर दिया है। इस नई बाइक 1,16,250 की एक्स-शोरूम कीमत के साथ मार्केट में उतारा जाएगा। हीरो ने नए स्टेल्थ एडिशन में 4.2-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स दिए हैं। बाइक को खास तौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है, जो 125cc सेगमेंट में स्पोर्टी डिजाइन के साथ प्रीमियम टेक्नोलॉजी चाहते हैं।

Hero Xtreme 125R Stealth Edition Price: कितनी है कीमत?

हीरो एक्सट्रीम 125आर स्टेल्थ एडिशन की कीमत 1,16,250 (एक्स-शोरूम, पूरे भारत में) रखी गई है। यह बाइक के सामान्य वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा फीचर्स वाला विकल्प है। इसकी कीमत में नए डिस्प्ले, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और TPMS जैसे फीचर्स को लोड किया गया है।

डिटेल जानकारी बाइक हीरो एक्सट्रीम 125आर स्टेल्थ एडिशन कीमत 1,16,250 कीमत का प्रकार एक्स-शोरूम इंजन 124.7cc अधिकतम पावर 11.4 bhp अधिकतम टॉर्क 10.5 Nm गियरबॉक्स 5-स्पीड प्रमुख बदलाव TFT डिस्प्ले और TPMS

टीएफटी डिस्प्ले के साथ मिलेंगे ये स्मार्ट फीचर्स

Hero Xtreme 125R Stealth Edition का सबसे बड़ा आकर्षण इसका नया TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसके जरिए राइडर को बाइक से जुड़ी जानकारी के साथ स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाले फीचर्स भी मिलते हैं।

4.2-इंच TFT डिस्प्ले: राइडिंग के दौरान जरूरी जानकारी देखने के लिए नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर।

ब्लूटूथ कनेक्टिविटी: स्मार्टफोन से कनेक्ट करने की सुविधा।

टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन: सफर के दौरान रास्ते की जानकारी पाने में मदद।

कॉल और SMS अलर्ट: फोन पर आने वाले कॉल और मैसेज की सूचनाएं।

म्यूजिक कंट्रोल: बाइक के कनेक्टेड सिस्टम के जरिए म्यूजिक कंट्रोल करने की सुविधा।

TPMS: टायरों के प्रेशर पर नजर रखने और दबाव में कमी होने पर अलर्ट पाने का फीचर।

ब्लैक कलर और रेड एक्सेंट से मिलेगा स्पोर्टी लुक

नई स्टेल्थ एडिशन में मिडनाइट ब्लैक पेंट स्कीम के साथ पर्ल रेड एक्सेंट दिए गए हैं। इसके अलावा, बाइक में रंगीन अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो इसके स्पोर्टी लुक को और आकर्षक बनाते हैं।

डिजाइन के मामले में कंपनी ने बाइक के मौजूदा स्टाइल को बरकरार रखते हुए नए कलर कॉम्बिनेशन और प्रीमियम फीचर्स पर ध्यान दिया है। इसका लुक खास तौर पर उन युवाओं को पसंद आ सकता है, जो रोजाना इस्तेमाल के लिए स्पोर्टी बाइक चाहते हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस में नहीं हुआ बड़ा बदलाव

नई स्टेल्थ एडिशन में 124.7cc का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है। यह इंजन 11.4 bhp की अधिकतम पावर और 10.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

इंजन की जानकारी स्पेसिफिकेशन इंजन क्षमता 124.7cc इंजन टाइप एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर अधिकतम पावर 11.4 bhp @ 8,250 rpm अधिकतम टॉर्क 10.5 Nm @ 6,500 rpm गियरबॉक्स 5-स्पीड फ्यूल टैंक 10 लीटर माइलेज 63 kmpl

सेफ्टी के लिए मिलते हैं डुअल-चैनल ABS और TPMS

हीरो एक्सट्रीम 125आर स्टेल्थ एडिशन में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के अलावा डुअल-चैनल एबीएस भी दिया गया है। यह ब्रेकिंग के दौरान पहियों के लॉक होने की आशंका कम करने में मदद करता है। बाइक में तीन राइडिंग मोड भी मिलते हैं, जिनमें रेन, रोड और स्पोर्ट शामिल है। इसके अलावा, क्रूज कंट्रोल भी फीचर लिस्ट का हिस्सा है।

Hero Xtreme 125R Stealth Edition किससे होगा मुकाबला?

125cc स्पोर्टी मोटरसाइकिल सेगमेंट में इसका मुकाबला टीवीएस राइडर 125 और बजाज पल्सर एनएस 125 जैसी बाइक्स से होगा।