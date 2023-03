Hero MotoCorp XTEC motorcycles: हीरो मोटोकॉर्प के पास है एक्सटेक बाइक की लंबी रेंज, यहां जानें कीमत और इंजन की कंप्लीट डिटेल

Hero XTEC motorcycles की रेंज में ग्लैमर से लेकर नई एंट्री लेने वाली सुपर स्प्लेंडर तक शामिल हैं।

Hero XTEC motorcycles में 100cc से लेकर 125cc तक की बाइक शामिल हैं।

Hero MotoCorp देश की सबसे बड़ी टू व्हीलर निर्माता कंपनी है जिसने अपने टू व्हीलर रेंज की के कुछ चुनिंदा स्कूटर और मोटरसाइकिल को एक्सटेक अवतार के साथ मार्केट में उतारा है। जिसमें ग्लैमर से लेकर स्प्लेंडर तक शामिल हैं। अगर आप भी एक्सटेक टेक्नोलॉजी वाला हीरो मोटोकॉर्प स्कूटर या बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां जान लीजिए कंपनी की मौजूदा एक्सटेक (Xtec) रेंज की कंप्लीट डिटेल। Hero XTEC motorcycles price in India Hero Splendor Plus XTEC Hero Splendor Plus XTEC हीरो स्प्लेंडर प्लस कंपनी के पोर्टफोलियो में सबसे सस्ती XTEC मोटरसाइकिल है जिसकी शुरुआती कीमत 76,346 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, एक एलईडी डीआरएल आदि के साथ सेगमेंट में पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। स्प्लेंडर प्लस एक्सटीईसी 97.2 सीसी, सिंगल-सिलेंडर द्वारा संचालित है। , एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड मोटर जो 7.9 बीएचपी और 8.05 एनएम विकसित करती है, जिसे 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। Hero Passion Pro XTEC Hero Passion Pro XTEC हीरो पैशन प्रो एक्सटेक की शुरुआती कीमत (ड्रम ब्रेक वेरिएंट) 77,358 रुपये (एक्स शोरूम, दिल्ली) है और डिस्क ब्रेक वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 81,758 रुपये है। इस मोटरसाइकिल में एक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और एक ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी प्रदान करता है। पैशन प्रो XTEC में 113.2cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन है जो 9 बीएचपी और 9.79 एनएम पीक टॉर्क जनरेट करता है, जिसे 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। Hero Super Splendor XTEC Hero Super Splendor XTEC सुपर स्प्लेंडर हीरो मोटोकॉर्प की एक्सटीईसी रेंज में नई एंट्री करने वाली बाइक है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। वर्तमान में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 83,368 रुपये से 87,268 रुपये है। फीचर्स की बात करें तो इसमें सिग्नेचर एलईडी डीआरएल के साथ एक नया ऑल-एलईडी हेडलैंप, एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और ब्लूटूथ के माध्यम से स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ एक डिजिटल कंसोल मिलता है जो कॉल और एसएमएस अलर्ट, रीयल-टाइम माइलेज आदि दिखाता है। Hero Glamour XTEC Hero Glamour XTEC इस लिस्ट की आखिरी मोटरसाइकिल Hero Glamour XTEC है। जिसकी कीमत 85,918 रुपये से लेकर 90,518 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है। ग्लैमर एक्सटीईसी में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन असिस्ट के साथ फैंसी ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। अन्य ऐड-ऑन में एक एलईडी हेडलैंप, एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और नई कलर स्कीम को शामिल किया गया है। Also Read इस डील के जरिए 30 हजार में मिल सकती है TVS Apache RTR 180, जानें क्या है ऑफर Hero Glamour और Super Splendor का इंजन एक समान है जो 124.7cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन है और यह इंजन 10.7 bhp की पावर और 10.6 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स जोड़ा गया है।

