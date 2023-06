Hero Vida V1 price hike: Fame 2 सब्सिडी में कटौती के बाद महंगा हुआ हीरो विडा वी1 को खरीदना, जानें नई और पुरानी कीमत

Fame 2 subsidy deduction के बाद Hero Vida V1 की कीमत में इजाफा हो गया है इससे पहले Ola Electric और Ather भी अपने टू व्हीलर की कीमत बढ़ा चुकी हैं।

Hero Vida V1 की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है।

