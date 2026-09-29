दिवाली का फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, जिसमें लोग अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से शॉपिंग लिस्ट बना चुके हैं या बना रहे हैं। इन लोगों में एक वर्ग नौकरीपेशा लोगों का भी है, जो अपने लिए कम कीमत में ज्यादा माइलेज वाली बाइक की तलाश में रहता है, ताकि अपने ऑफिस जाने के लिए कम से कम खर्च में आरामदायक सवारी मिल सके।

अगर आप भी नौकरी करते हैं या फील्डवर्क करते हैं, जिसमें रोज कई किलोमीटर बाइक चलानी पड़ती है और एक ऐसी बाइक खोज रहे हैं, जो स्टाइलिश होने के साथ-साथ बजट और माइलेज फ्रेंडली हो, तो यहां जान लीजिए उस बाइक के बारे में जो सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी का दावा करती है और कई साल से अपनी कंपनी की बेस्ट सेलिंग बाइक बनी हुई है।

हम बात कर रहे हैं Hero Splendor+ XTEC 2.0 के बारे में, जो सबसे ज्यादा माइलेज का दावा करने वाली प्रमुख बाइक्स में से एक है और अपने स्टाइल और कीमत के चलते पिछले कई सालों से मार्केट में मजबूत पकड़ बनाए हुए है।

Hero Splendor+ XTEC 2.0 Price

हीरो स्प्लेंडर प्ल्स एक्सटेक 2.0 की शुरुआती कीमत 81,283 रुपये एक्स-शोरूम दिल्ली है। अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं लेकिन एक साथ इतनी रकम खर्च करने का बजट नहीं है, तो यहां जान लीजिए उस आसान फाइनेंस प्लान के बारे में, जिसमें बिना मंथली बजट बिगाड़े आप इस बाइक को घर ला सकते हैं।

Hero Splendor+ XTEC 2.0 Easy Finance Plan

ऑनलाइन बाइक फाइनेंस कैलकुलेटर के मुताबिक, अगर आप अगर आप हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक के ड्रम ब्रेक वेरिएंट को खरीदना चाहते हैं और इसके लिए 10 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं, तो बैंक इस बाइक पर 60 महीनों की अवधि के लिए 84,060 रुपये का लोन जारी कर सकता है, जिसपर बैंक की 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर लागू होगी।

Hero Splendor+ XTEC 2.0 Down Payment and Easy EMI Plan

लोन अमाउंट जारी होने के बाद आपको इस बाइक के लिए हर महीने 1704 रुपये की ईएमआई जमा करनी होगी। अगर इस ईएमआई को महीने के 30 दिनों से भाग करें तो इस बाइक के लिए आपका डेली खर्च 56.8 रुपये प्रतिदिन आएगा।

Hero Splendor+ XTEC 2.0: स्पेसिफिकेशन

स्पेसिफिकेशन जानकारी माइलेज 73 kmpl (ARAI) इंजन 97.2cc फ्यूल टैंक 9.8 लीटर दावा की गई फुल-टैंक रेंज करीब 715 किमी कीमत: 81,283 से शुरू, एक्स-शोरूम दिल्ली (लॉन्च कीमत)

Hero Splendor+ XTEC 2.0: फीचर्स

हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 में मिलने वाले फीचर्स की बात करें, तो इसमें ईको इंडिकेटर, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और एलईडी हेडलैंप मिलते हैं। इस

ध्यान दें: 73 kmpl ARAI/कंपनी-टेस्ट आंकड़ा है। वास्तविक माइलेज ट्रैफिक, स्पीड, सड़क, टायर प्रेशर और राइडिंग स्टाइल के हिसाब से कम-ज्यादा हो सकती है।