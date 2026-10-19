भारत में मोटरसाइकिलों की बिक्री के मामले में हीरो स्प्लेंडर ने सितंबर 2026 में एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा है, जिसके बाद होंडा शाइन दूसरे और बजाज पल्सर तीसरे स्थान पर रही हैं। दूसरी तरफ, टीवीएस अपाचे और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की बिक्री में सालाना आधार पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है लेकिन होंडा यूनिकॉर्न ने टॉप 10 मोटरसाइकिलों में सबसे तेज ग्रोथ दर्ज कर ग्राहकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है।

सितंबर 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 मोटरसाइकिलों की कुल बिक्री 11,34,856 यूनिट रही, जबकि सितंबर 2025 में इनकी कुल बिक्री 11,02,572 यूनिट थी। यानी इस सूची में शामिल मोटरसाइकिलों की बिक्री सालाना आधार पर बढ़ी लेकिन सभी मॉडल इस बढ़ोतरी का फायदा नहीं उठा सके।

Top 10 Bikes September 2026: Splendor बनी नंबर-1

सितंबर 2026 में हीरो स्प्लेंडर सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल रही। इसकी कुल 4,31,279 यूनिट बिकीं, जबकि पिछले साल इसी महीने में 3,83,383 यूनिट की बिक्री हुई थी। इस तरह स्प्लेंडर की बिक्री में 12.49% की सालाना बढ़ोतरी हुई।

होंडा शाइन 1,89,941 यूनिट की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर रही, जिसमें इसकी बिक्री में 2.64% की मामूली बढ़त दर्ज की गई है। बजाज पल्सर 1,36,313 यूनिट की बिक्री के साथ तीसरे नंबर पर रही लेकिन इसकी बिक्री पिछले साल के मुकाबले 12.51% घटी है।

सितंबर 2026 की टॉप-10 मोटरसाइकिलें

रैंक मोटरसाइकिल सितंबर 2026 बिक्री सितंबर 2025 बिक्री सालाना बदलाव 1 हीरो स्प्लेंडर 4,31,279 3,83,383 +12.49% 2 होंडा शाइन 1,89,941 1,85,059 +2.64%

3 बजाज पल्सर 1,36,313 1,55,798 -12.51% 4 हीरो एचएफ डीलक्स 1,14,064 1,18,043 -3.37% 5

टीवीएस अपाचे 61,148 53,326 +14.67% 6 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 47,286 40,449 +16.90% 7 होंडा यूनिकॉर्न 46,468 32,361 +43.59% 8 बजाज प्लेटिना 37,952 62,260 -39.04% 9 टीवीएस रेडर 36,183 41,753 -13.34% 10 हीरो ग्लैमर 34,222 30,140 +13.54%

सितंबर 2026 क्या रहा मोटरसाइकिल बाजार का हाल ?

सितंबर 2026 में भारत में मोटरसाइकिलों की घरेलू बिक्री 14,12,010 यूनिट रही। सितंबर 2025 में यह आंकड़ा 13,73,750 यूनिट था। यानी घरेलू बिक्री में सालाना आधार पर 2.79% की बढ़ोतरी हुई।

निर्यात में इससे कहीं तेज वृद्धि दर्ज की गई, जिसके अनुसार, सितंबर 2026 में मोटरसाइकिलों का निर्यात 4,65,163 यूनिट रहा, जबकि एक साल पहले यह 3,73,875 यूनिट था। इस तरह निर्यात में 24.42% की सालाना बढ़ोतरी हुई।

घरेलू बिक्री और निर्यात को मिलाकर सितंबर में मोटरसाइकिलों की कुल मात्रा 18,77,173 यूनिट रही। यह पिछले साल के 17,47,625 यूनिट के मुकाबले 7.41% अधिक है।

कुल मिलाकर, सितंबर 2026 में स्प्लेंडर ने अपनी नंबर-1 स्थिति मजबूत बनाए रखी। होंडा यूनिकॉर्न, टीवीएस अपाचे और क्लासिक 350 की बिक्री में अच्छी बढ़त देखने को मिली, जबकि पल्सर, एचएफ डीलक्स, प्लेटिना और राइडर की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है।