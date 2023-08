Bajaj Pulsar RS200, Yamaha R15 और Suzuki Gixxer 250 के आगे कैसी है Hero Karizma XMR की परफॉर्मेंस, जानें यहां

Hero Karizma XMR एक स्पोर्ट्स टूरर बाइक है जिसका मुकाबला Bajaj Pulsar RS200, Yamaha R15 और Suzuki Gixxer 250 से होता है और यहां आप जानेंगे इन सभी की स्पेसिफिकेशन डिटेल।

Hero Karizma XMR में 17 इंच के अलॉय व्हील और दोनों सिरों पर डुअल-डिस्क ब्रेक दिया गया है।

हीरो मोटोकॉर्प ने इंडियन मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपना नया प्रोडक्ट 200 सीसी स्पोर्ट-टूरर हीरो करिज्मा एक्सएमआर को लॉन्च किया है। New Hero Karizma XMR अपनी कंपनी की अब तक का सबसे प्रीमियम और महंगी बाइक है जिसका सीधा मुकाबला जिक्सर 250, आर15 और बजाज पल्सर आरएस200 जैसे सेगमेंट लीडर्स के साथ होता है। इस आर्टिकल में आप जानेंगे कि नई करिज्मा का प्रदर्शन इन सेगमेंट लीडर्स के सामने कैसा है। New Hero Karizma XMR नए हीरो करिज्मा एक्सएमआर की कीमत 1.73 लाख रुपये एक्स-शोरूम है और इसमें चारों ओर एलईडी लाइटिंग के साथ फुल फेयरिंग, साइड-स्लंग एग्जॉस्ट, क्लिप-ऑन बार, 17 इंच के अलॉय व्हील, दोनों सिरों पर डुअल-डिस्क ब्रेक हैं। चैनल एबीएस, टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, रियर में मोनोशॉक और नेविगेशन के साथ एक एलसीडी डैशबोर्ड को दिया गया है। नई Karizma XMR में 210cc का सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन है जो 25 bhp की पावर और 20.4Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को स्लिप और असिस्ट क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है, जो Karizma XMR को 3.8 सेकंड में 0 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में मदद करता है। Karizma XMR vs Suzuki Gixxer SF 250 comparison सुजुकी गिक्सर 250 पिछले कुछ समय से बिक्री पर है और यह लार्जर लीटर-क्लास मोटरसाइकिलों से इंस्पिरेशन लेती है। Gixxer 250 में फुल फेयरिंग, टेलिस्कोपिक फोर्क्स, रियर में एक मोनोशॉक, डुअल-चैनल ABS के साथ दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक, अलॉय व्हील और फोन कनेक्टिविटी और नेविगेशन के साथ एक LCD डैश भी मिलता है। सुजुकी जिक्सर एसएफ 250 में 249cc का सिंगल-सिलेंडर ऑयल-कूल्ड इंजन है जो 26 bhp की पावर और 22 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है। Karizma की तरह Gixxer में भी फुल LED लाइटिंग मिलती है। Karizma XMR vs Yamaha R15 V4 comparison यामाहा YZF-R15 ने 150cc सेगमेंट को बदल दिया और जिस तरह से कई साल पहले पहली मोटरसाइकिल लॉन्च की गई थी, उसे देखा गया था। इन वर्षों में, R15 में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं लेकिन सार वही रहा है। R15 में एलईडी लाइटिंग, यूएसडी फ्रंट फोर्क्स, पीछे एक मोनोशॉक, दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक, डुअल-चैनल एबीएस और फोन कनेक्टिविटी के साथ एक एलसीडी डैश मिलता है। Also Read Hero Karizma XMR Top 5 Things: नई हीरो करिज्मा एक्सएमआर की वो पांच बातें, जो आपको पता होनी चाहिए यामाहा R15 V4 को पावर देने वाला एक रेव-हैप्पी 155cc सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन है जो 18bhp और 14Nm का टॉर्क पैदा करता है। इंजन को स्लिप और असिस्ट क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसके अलावा, R15 चारों में से एकमात्र मोटरसाइकिल है जिसमें क्विकशिफ्टर (केवल अपशिफ्ट) और ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। Karizma XMR vs Bajaj Pulsar RS 200 comparison बजाज पल्सर RS200 की अपनी फैन फॉलोइंग है क्योंकि इसे आक्रामक दिखने के लिए स्टाइल किया गया है। RS200 में टेलिस्कोपिक फोर्क्स, एक रियर मोनोशॉक, डुअल-चैनल ABS के साथ डुअल डिस्क, अलॉय व्हील, क्लिप-ऑन बार और एलईडी लाइटिंग आदि हैं। Also Read Bike Finance Plan: स्पोर्ट्स बाइक के शौकीन हैं ? तो मात्र 20 हजार देकर आपकी हो सकती है Bajaj Pulsar RS200, जानें क्या है प्लान बजाज पल्सर RS200 एक 200cc सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन द्वारा संचालित है जो 24bhp की पावर और 18Nm का टॉर्क पैदा करता है, जो 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है। चारों में से बजाज पल्सर RS200 एकमात्र मोटरसाइकिल है जिसमें फोन कनेक्टिविटी या नेविगेशन नहीं मिलता है।

