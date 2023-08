Hero Destini 125 Prime: हीरो मोटोकॉर्प ने मार्केट में उतारा हीरो डेस्टिनी 125 प्राइम, जानें क्या है कीमत, इंजन और स्पेसिफिकेशन

Hero Destini 125 Prime वेरिएंट को कंपनी ने इसके बेस मॉडल के साथ मार्केट में उतारा है, जो इसके टॉप मॉडल से काफी सस्ता है।

Hero Destini 125 Prime बेस मॉडल में पेश किया गया है इसलिए इसको कंपनी ने सिर्फ दो कलर वेरिएंट के साथ पेश किया है।

