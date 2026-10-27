Harley-Davidson Sprint 440: हार्ले-डेविडसन की नई स्प्रिंट 440 मोटरसाइकिल लॉन्च से पहले बिना किसी कवर के नजर आई है। नई तस्वीरों में बाइक का डिजाइन, फ्यूल टैंक, सीट, हैंडलबार और हार्डवेयर साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके डीलरशिप तक पहुंचने की खबरों से संकेत मिलते हैं कि लॉन्च की तैयारी आगे बढ़ चुकी है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट और कीमत की घोषणा नहीं की है।

Sprint 440 को भारत में हीरो मोटोकॉर्प और हार्ले डेविडसन की साझेदारी के तहत बनाया जाएगा। इसमें एक्स440 वाला 440cc इंजन मिलने की उम्मीद है। नई बाइक उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है, जो हार्ले का क्लासिक क्रूजर डिजाइन चाहते हैं।

Harley-Davidson Sprint 440 का डिजाइन कैसा है?

नई स्प्रिंट 440 का डिजाइन एक्स440 रोडस्टर से काफी अलग है। इसमें टियरड्रॉप आकार का फ्यूल टैंक, आगे की ओर झुका हुआ फ्रंट प्रोफाइल, पीछे की तरफ मुड़े हुए हैंडलबार और राइडर के लिए धंसी हुई सिंगल-पीस सीट दी गई है। सीट का पिछला हिस्सा थोड़ा ऊंचा है, ताकि पीछे बैठने वाले यात्री को अलग जगह मिल सके।

बाइक की तस्वीरों में ब्लैक फिनिश का काफी इस्तेमाल दिखाई देता है। फ्यूल टैंक पर ऑरेंज बॉर्डर वाले ग्राफिक्स और हार्ले डेविडसन की ब्रांडिंग दी गई है, जबकि साइड पैनल पर स्प्रिंट नाम नजर आता है। कुछ तस्वीरों में नीले, ग्रे और लाल रंग के टैंक भी दिखाई दिए हैं।

गोल हेडलैंप और क्रूजर स्टाइल हैंडलबार

स्प्रिंट 440 के फ्रंट में गोल हेडलैंप, अलग टर्न इंडिकेटर और छोटा फ्रंट मडगार्ड दिया गया है। बाइक में बड़ी विंडस्क्रीन नहीं दिखती, जिससे इसका लुक पारंपरिक क्रूजर जैसा बना रहता है।

हैंडलबार ऊंचा और राइडर की ओर पीछे खिंचा हुआ है। फुटपेग भी X440 के मुकाबले थोड़ा आगे रखे गए दिखाई देते हैं। यह सेटअप राइडिंग पोजिशन को आरामदायक बनाने के उद्देश्य से दिया गया हो सकता है।

दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक

नई स्प्रिंट 440 में हार्डवेयर के तौर पर अपसाइड-डाउन (USD) फ्रंट फोर्क्स, पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर और अलॉय व्हील्स नजर आए हैं। आगे और पीछे दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। सामने के पहिये पर एबीएस सेंसर रिंग भी दिखाई देती है।

बाइक के दाईं ओर नीचे की तरफ एग्जॉस्ट लगाया गया है, जिस पर मेटैलिक हीट शील्ड मिलती है। पीछे की तरफ कॉम्पैक्ट टेललैंप, अलग टर्न इंडिकेटर और अपेक्षाकृत चौड़ा रियर टायर दिखाई देता है।

Harley-Davidson Sprint 440 का इंजन कैसा होगा?

स्प्रिंट 440 में 440cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल-कूल्ड इंजन मिलने की उम्मीद है। यही इंजन हार्ले डेविडसन एक्स440 में भी दिया गया है। एक्स440 में यह इंजन 27 bhp की पावर और 38 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है।

Harley-Davidson Sprint 440 की कीमत कितनी होगी?

कंपनी ने स्प्रिंट 440 की कीमत का खुलासा नहीं किया है। उम्मीद है कि यह हार्ले डेविडसन की भारतीय 440cc रेंज में एंट्री-लेवल क्रूजर के तौर पर जगह बनाएगी। इसकी कीमत का अंदाजा लगाने के लिए X440 की कीमत देखी जा सकती है, लेकिन नई बाइक का अंतिम मूल्य इसके फीचर्स, हार्डवेयर और वेरिएंट पर निर्भर करेगा।

कब लॉन्च होगी Harley-Davidson Sprint 440?

स्प्रिंट 440 को EICMA 2026 मोटरसाइकिल शो में पेश किए जाने की उम्मीद है। यह शो इटली के मिलान शहर में 3 नवंबर 2026 से शुरू होना निर्धारित है। इसके बाद भारत में लॉन्च की संभावना है, लेकिन सटीक तारीख अभी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई है।