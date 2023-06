Shahrukh khan को पीछे छोड़ Hyundai Motors ने Hardik Pandya को बनाया इस SUV का ब्रांड एंबेसडर

Hardik Pandya सिर्फ अपने क्रिकेट के लिए ही नहीं बल्कि अपने कार कलेक्शन के चलते भी चर्चा में बने रहते हैं। उनके कार कलेक्शन में Lamborghini से लेकर Rolls Royce तक की लग्जरी कार मौजूद हैं।

Hardik Pandya जिस हुंडई एक्सटर के ब्रांड एंबेसडर बने हैं उसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ कई फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स को दिया गया है।

