इटली की लग्जरी स्पोर्ट्स कार कंपनी फरारी ने अपनी पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार ‘Luce’ का एक खास वर्जन नीलामी में 40 मिलियन डॉलर (लगभग 382.64 करोड़ रुपये) में बेचा है। कंपनी ने बताया कि नीलामी से मिली पूरी रकम का इस्तेमाल युवाओं की मदद और शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाएगा।

अरबपति कलेक्टर ने खरीदी कार

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के अरबपति निवेशक और फरारी कारें जमा करने के शौकीन हर्बर्ट ए. वर्थाइम ने ‘मोंटेरे कार वीक’ के दौरान हुई नीलामी में यह गाड़ी खरीदी।

‘Luce’ को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया

RM सोथबीज के साथ मिलकर की गई यह नीलामी ऐसे समय में हुई जब फरारी ‘Luce’ को लेकर तेजी लाने की कोशिश कर रही है। मई में लॉन्च हुई यह कार कंपनी के इतिहास का सबसे अलग और नया प्रोडक्ट थी, लेकिन इसे लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था।

लॉन्च के समय €550,000 ($638,400) कीमत वाली इस पांच-सीट और चार-दरवाजों वाली EV को लेकर फरारी के चाहने वालों, एनालिस्ट्स और सोशल मीडिया पर काफी बहस हुई थी। पारंपरिक स्टाइलिंग और कंपनी की कंबशन-इंजन वाली विरासत से अलग हटकर बनाए जाने के कारण कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की थी।

ऑर्डर को लेकर फरारी ने जताई थी खुशी

इस रिएक्शन के बाद सवाल उठने लगे थे कि क्या अमीर ग्राहक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फ़रारी को अपनाएंगे या नहीं। हालांकि, कंपनी ने पिछले महीने कहा था कि वह ‘Luce’ के लिए मिले ऑर्डर से “बहुत खुश” है, लेकिन उसने कोई आंकड़ा नहीं बताया।

नई कार की नीलामी का वर्ल्ड रिकॉर्ड

कंपनी ने रविवार को कहा कि इस खास गाड़ी (जिसे “Chassis 0” के नाम से जाना जाता है और जिसे फ़रारी के ‘टेलर मेड’ डिवीजन और डिजाइन सेंटर ने बनाया है) की नीलामी कीमत ने नीलामी में बिकी नई कार के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।

यह कीमत 26 मिलियन डॉलर से ज्यादा थी, जो एक खास फरारी ‘Daytona SP3’ के लिए मिली थी; उस कार को भी पिछले साल वर्थाइम ने ही खरीदा था।

शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स में लगेगी रकम

कंपनी ने कहा कि बिक्री से मिली रकम का इस्तेमाल उसके ‘फरारी फाउंडेशन’ के जरिए अमेरिका और दूसरी जगहों पर शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए किया जाएगा।

यह भी पढ़ें: Nitin Gadkari का बड़ा प्लान!

देश में सड़क सुरक्षा बढ़ाने और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा है कि 1 अक्टूबर 2028 से बनने वाले सभी नए दोपहिया, कार और कमर्शियल वाहनों में व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) कम्यूनिकेशन सिस्टम अनिवार्य किया जाए। यहां पढ़ें पूरी खबर…