Electric Two-Wheeler Sales February 2026: भारत के इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में फरवरी 2026 में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जिसके चलते फरवरी महीने में कुल 1,11,680 यूनिट्स इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की रिटेल बिक्री दर्ज हुई है, जो पिछले साल यानी फरवरी 2025 में बिकी 76,720 यूनिट्स के मुकाबले 46 प्रतिशत ज्यादा है। यहां जानें ब्रांड वाइज किसका कैसी रही सेल्स रिपोर्ट।

इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स फरवरी 2026 कंपनी-वाइज प्रदर्शन

TVS Motor Company

टीवीएस मोटर ने लगातार अपनी बढ़त बरकरार रखते हुए फरवरी 2026 में 31,600 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेचे हैं, जो सालाना आधार पर 67 प्रतिशत की वृद्धि है। यह कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी मासिक बिक्री है।

Bajaj Auto

बजाज ऑटो ने फरवरी में अपने एकमात्र इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक की 25,323 यूनिट बेची हैं, जिसके चलते 17 प्रतिशत की वार्षिक बढ़त दर्ज की गई है। बजाज ऑटो ने हाल ही में कंपनी ने Chetak C2501 लॉन्च किया है।

Ather Energy

एथर एनर्जी बहुत कम समय में बड़ी बढ़त हासिल करने वाली कंपनी है, जिसने फरवरी महीने में 20,581 यूनिट्स की बिक्री के साथ 72 प्रतिशत की वार्षिक बढ़त दर्ज कराई है। एथर ने FY2026 में पहली बार 2 लाख यूनिट्स का आंकड़ा पार किया है। एथर का रिज्टा फैमिली स्कूटर इस समय सबसे ज्यादा डिमांड में है।

Hero MotoCorp

हीरो मोटोकॉर्प के Vida ब्रांड ने फरवरी 2026 में 12,512 यूनिट्स बेचीं, जिसने 364 प्रतिशत की ईयर-ऑन-ईयर जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। यह इस स्कूटर के लिए लगातार 8वां महीना है जब इसकी बिक्री 10,000 यूनिट से ज्यादा की दर्ज की गई है। कंपनी ने हाल ही में 3.4kWh वैरिएंट के साथ VX2 पोर्टफोलियो का विस्तार किया है।

Greaves Electric Mobility

ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (एम्पीयर ब्रांड) ने पहली बार ओला को पीछे छोड़ते हुए पांचवां स्थान हासिल किया है, जिसने फरवरी 2026 में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की 4,725 यूनिट्स को बेचने में सफलता हासिल की है।

Ola Electric

कभी नंबर एक की पोजीशन पर मजबूती से जमी रहने वाली ओला इलेक्ट्रिक के लिए फरवरी 2026 चुनौतीपूर्ण रहा है, जो फरवरी महीने में अपने ईवी की विशाल रेंज में से सिर्फ 3,968 यूनिट्स की बिक्री ही कर सकी है। कंपनी के लिए पिछले 42 महीनों में चौथा सबसे कम बिक्री वाला आंकड़ा फरवरी रहा है।