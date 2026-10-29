FASTag Local Pass 2026: नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए सरकार ने नई सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है। अब टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिक रियायती दर पर सालाना फास्टैग लोकल पास ले सकेंगे। यह नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नए नियमों के तहत यह सुविधा उन गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए है, जिन पर वैध और चालू फास्टैग लगा है। इस पास से वाहन मालिक संबंधित टोल प्लाजा से नियमित आवाजाही के खर्च को कम कर सकेंगे। हालांकि, पास केवल उसी टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा जिसके लिए इसे जारी किया गया है।

FASTag Local Pass: कितनी होगी सालाना फीस?

सरकार ने लोकल पास की फीस टोल प्लाजा की स्थिति के अनुसार तय की है। अगर टोल प्लाजा नगर पालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा से बाहर है, तो सालाना फीस ₹1,500 होगी। वहीं, ऐसी सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए ₹3,000 सालाना देने होंगे।

टोल प्लाजा की स्थिति सालाना लोकल पास फीस नगर पालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा से बाहर 1,500 नगर पालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा के भीतर 3,000 नियम लागू होने की तारीख 1 नवंबर 2026

ये दरें सालाना संशोधित की जा सकती हैं। इसलिए आगे के वर्षों में फीस में बदलाव संभव है।

कौन बनवा सकता है FASTag Local Pass?

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें पूरी करना जरूरी है:

वाहन मालिक का निवास संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए।

वाहन गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत होना चाहिए।

वाहन पर वैध और चालू फास्टैग लगा होना चाहिए।

पास उसी टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा, जिसके लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है।

यदि संबंधित मार्ग पर सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, तो इस रियायती पास की सुविधा नहीं मिलेगी।

सिर्फ टोल प्लाजा के पास रहने से पास मिलना तय नहीं है। वाहन, निवास और मार्ग से जुड़ी सभी पात्रता शर्तें पूरी करना जरूरी होगा।

क्या इस पास से सभी टोल प्लाजा पर मुफ्त यात्रा होगी?

फास्टैग लोकल पास पूरे देश के टोल प्लाजा पर इस्तेमाल होने वाला सामान्य पास नहीं है। यह केवल उस विशेष टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है। दूसरे टोल प्लाजा से गुजरने पर वहां लागू टोल नियमों के अनुसार शुल्क देना होगा।

इसके अलावा, उन नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी जहां क्लोज्ड यूजर फी कलेक्शन सिस्टम (Closed User Fee Collection System) लागू है। सर्विस रोड या वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने की स्थिति में भी रियायती लोकल पास जारी नहीं किया जाएगा।

मौजूदा मासिक पास का विकल्प भी रहेगा

पात्र वाहन मालिकों को मौजूदा मासिक पास और नए रियायती सालाना लोकल पास में से विकल्प चुनने की सुविधा मिलेगी। ऐसे में जो लोग रोजाना या बार-बार एक ही टोल प्लाजा से गुजरते हैं, वे अपनी यात्रा की जरूरत और खर्च के आधार पर तुलना कर सकते हैं।

FASTag Local Pass के लिए आवेदन कब और कहां करें?

सरकार के अनुसार, यह सालाना लोकल पास 1 नवंबर 2026 से पात्र टोल प्लाजा पर उपलब्ध होगा। इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से राजमार्गयात्रा ऐप के जरिए भी इसे प्राप्त करने की सुविधा शुरू होगी।

सरकार ने क्यों शुरू की नई सुविधा?

टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को कई बार स्थानीय आवागमन के लिए बार-बार टोल शुल्क देना पड़ता है। नया रियायती लोकल पास ऐसे पात्र वाहन मालिकों को नियमित यात्रा का खर्च घटाने का विकल्प देगा। सरकार का उद्देश्य स्थानीय निवासियों के लिए आवाजाही को आसान बनाना और टोल भुगतान की व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाना है।