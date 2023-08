EV in Focus: 35 हजार कीमत वाला Ujaas eGo LA करता है 75 km रेंज का दावा, जानें कितना अफोर्डेबल है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर

Affordable Electric Scooter की रेंज में मौजूद इस सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर में एंटी थेफ्ट अलार्म जैसे प्रीमियम फीचर्स को भी दिया गया है।

Ujaas eGo के ब्रेकिंग सिस्टम में कंपनी ने इसके फ्रंट और रियर दोनों व्हील में ड्रम ब्रेक को लगाया है।

