EV Buying Guide: Simple One करता है सिंगल चार्ज पर 236 km रेंज का दावा, जानें कीमत से लेकर फीचर्स तक पूरी डिटेल

Simple One Electric Scooter में कंपनी ने 7 इंच का टीएफटी दिया है जिसमें ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्टिविटी मिलती है।

Simple One Electric Scooter में कंपनी ने डबल डिस्क ब्रेक के साथ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम लगाया है। (फोटो- SIMPLE ENERGY)

Electric Vehicle Buying Guide के जरिए आप यहां जानने हैं मार्केट में मौजूद इलेक्ट्रिक स्कूटर के उन विकल्पों की डिटेल जो कम बजट में आपके लिए लंबी रेंज और हाइटेक फीचर्स का विकल्प बन सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर की मौजूदा रेंज में आज हम बात कर रहे हैं सिंपल एनर्जी (Simple Energy) के इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंपल वन (Simple One) के बारे में जो आकर्षक डिजाइन और हाइटेक फीचर्स के साथ आने वाला लंबी रेंज का स्कूटर है। अगर आप नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का विचार कर रहे हैं या मार्केट में उपलब्ध विकल्पों की जानकारी चाहते हैं तो यहां जान लीजिए सिंपल वन (Simple One) की कीमत, रेंज, टॉप स्पीड, बैटरी पैक के साथ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की हर छोटी बड़ी कंप्लीट डिटेल। Simple One कीमत कितनी है ? सिंपल एनर्जी ने इस इलेक्ट्रिक सकूटर को 1.10 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ मार्केट में उतारा है और ये कीमत इसके टॉप वेरिएंट में जाने पर 1.45 लाख रुपये हो जाती है। Simple One बैटरी पैक और मोटर पावर सिंपल वन में कंपनी ने 4.8 kWh और 1.6 kWh क्षमता वाला लिथियम आयन बैटरी पैक लगाया है जिसके साथ 8500 वाट पावर वाली इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ा गया है। इस बैटरी पैक पर कंपनी 3 साल की वारंटी देती है। Simple One राइडिंग रेंज और टॉप स्पीड सिंपल एनर्जी रेंज को लेकर दावा करती है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने के बाद 236 किलोमीटर की रेंज देता है और इस रेंज को ARAI द्वारा प्रमाणित किया गया है। कंपनी इस रेंज के साथ 105 किलोमीटर की रेंज का दावा भी करती है। Also Read River Indie e-scooter: लॉन्च हुआ देश का पहला SUV इलेक्ट्रिक स्कूटर, 200 किलो वजन लेकर भी आराम से दौड़ेगा सिंपल वन की स्पीड को लेकर कंपनी एक और दावा करती है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 2.77 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर लेता है। Also Read EV Buying Guide: Ather 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने से पहले यहां जानें कीमत, रेंज, टॉप स्पीड, बैटरी और फीचर्स की कंप्लीट डिटेल Simple One ब्रेकिंग और सस्पेंशन सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसके फ्रंट और रियर दोनों व्हील में डिस्क ब्रेक के साथ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम को दिया गया है। सस्पेंशन सिस्टम की बात करें तो फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में मोनो ट्यूब मोनोशॉक सस्पेंशन को दिया गया है। Simple One फीचर्स और स्पेसिफिकेशन सिंपल वन में 7 इंच का टीएफटी इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी, एलईडी हेड लाइट, एलईडी टेल लाइट, एलईडीट टर्न सिग्नल लैंप, डिजिटल ट्रिप मीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, तीन राइडिंग मोड, डार्क मोड ऑन डिस्प्ले, रिमोट एक्सेस, राइड स्टेटिक्स, सेव एंड फॉरवर्ड रूट, 30 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज, और लो बैटरी इंडिकेटर जैसे फीचर्स मिलते हैं।

